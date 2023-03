Les chiffres clefs avant France - Galles

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Nombres de points, nombres d’essais, moyenne de sélections... Tout ce qu’il faut savoir d’important sur le match France – Pays de Galles, et sur la dernière journée du Tournoi des 6 Nations 2023.

4

4 – Le nombre de points qui sépare l’Irlande de la France au classement du Tournoi avant le dernier match. Ce qui laisse encore une chance infime aux Bleus de remporter la compétition et donc conserver leur couronne. Mais cela dépendra beaucoup de la prestation de l’Irlande face à l’Angleterre à Dublin. Pour espérer quoi que ce soit, le XV de France doit absolument gagner contre le Pays de Galles avec le bonus offensif. Et si possible avec au moins 20 points d’écarts. Et ensuite espérer que dans le match qui suit, à 18h00, les Anglais réussissent l’exploit de s’imposer en Irlande sans laisser de bonus aux Irlandais. L’espoir est mince.

16

16 – Le nombre d’essais marqués par le XV de France depuis le début de la compétition. C’est le meilleur score à égalité avec l’Irlande. Mais en nombre de points marqués, les Bleus devancent le XV du Trèfle avec 133 points inscrits au total, contre 122 pour l’Irlande. Du côté des marqueurs d’essais, le centre écossais Huw Jones est le plus prolifique avec 4 essais inscrits en quatre matchs. Mais avant la dernière rencontre, quatre Français sont encore en course pour devenir meilleur marqueur d’essais du Tournoi : Thomas Ramos, Damien Penaud, Thibaud Flament et Charles Ollivon. Ils ont tous les quatre déjà inscrits trois essais.

XV de France : Galthié prépare un incroyable retour, «c’est un extraterrestre» https://t.co/9nCxD5NG8T pic.twitter.com/NkxcYLfHAf — le10sport (@le10sport) March 17, 2023

21

21 – Le nombre de points qui sépare Thomas Ramos du record de points de Johnny Wilkinson dans le Tournoi des 6 Nations. En inscrivant 3 essais, 8 pénalités, 13 transformations et un drop, l’arrière du XV de France a marqué 68 points en quatre matchs. Il se rapproche donc du record de l’ouvreur anglais Johnny Wilkinson qui avait inscrit 89 points en 2011. Mais il faudrait que Thomas Ramos inscrivent au moins 21 points pour cela, soit l’équivalent de 7 pénalités. Au pire, le Toulousain peut aussi dépasser la marque de Gérald Merceron qui avait inscrit 80 points en 2002. Le meilleur score pour un Français.

24

24 – Le nombre d’essais marqués par Damian Penaud en équipe de France. Avec son doublé à Twickenham, l’ailier de Clermont a amélioré sa marque et est entré dans le top 8 des meilleurs marqueurs d’essais français. S’il marque un essai ce samedi au Stade de France, il égalera la marque de Christophe Dominici. Il encore loin du record de Serge Blanco qui avat marqué 38 essais avec le XV de France. Mais Damian Penaud avance vite. Il ne compte que 41 sélections, et il n’a que 25 ans.

41

41 – La moyenne de sélections des 23 joueurs gallois présents sur la feuille de match contre la France ce samedi. Une moyenne très élevée qui prouve l’expérience de l’équipe concoctée par Warren Gatland pour affronter le XV de France à Saint-Denis. Pas étonnant avec des joueurs comme Alun-Wyn Jones, Dan Biggar, George North ou Leight Halfpenny qui tournent tous à plus de 100 sélections. Sans compter le troisième-ligne Taulupe Faletau qui va fêter sa 100ème sélection au Stade de France. En comparaison, les 23 Bleus font une moyenne de 25,6 sélections.