Le XV de France humilie l'Angleterre et va tomber dans un piège

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi, le XV de France défiera le Pays de Galles avec la volonté de réussir l'exploit de remporter le Tournoi des 6 Nations. Mais pour cela, il faudra l'emporter largement contre les Gallois tout en espérant une défaite de l'Irlande face à l'Angleterre. Et la volonté de s'imposer largement pourrait d'ailleurs représenter un piège pour les Bleus.

Large vainqueur de l'Angleterre, le XV de France peut toujours rêver à une victoire finale dans le Tournoi des 6 Nations. Mais pour cela, deux conditions sont à réunir. La première, probablement la plus envisageable, est la victoire bonifiée des Bleus contre le Pays de Galles. La seconde semble plus difficile puisqu'il faut également compter sur un exploit de l'Angleterre en Irlande. D'ailleurs, vouloir creuser rapidement le score face aux Gallois pourrait être un piège pour les Bleus. Mais Grégory Alldritt se montre optimiste.

«On veut remettre la même intensité»

« L’objectif, c’est de construire notre match et notre victoire. C’est ce que l’on a fait le week-end dernier en Angleterre. On sera dans le même état d’esprit samedi au stade de France. Il faut gagner ce match et pour ça, on veut remettre la même intensité. Oui, on est tous conscient de ce que l’on doit faire pour éventuellement reprendre cette première place, mais on se concentre d’abord sur la victoire et on fera les comptes après », assure-t-il dans une interview accordée à Rugbyrama avant de revenir sur la victoire contre l'Angleterre.

«On a et on va continuer de travailler encore plus dur»