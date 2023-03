6 Nations - Bilan : Un Tournoi farcit de records !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Le Tournoi des 6 Nations 2023 s’est conclu par le quatrième Grand Chelem de l’Irlande. Au passage, le XV du Trèfle a raflé plusieurs records. Et les Bleus aussi. Cette édition 2023 va marquer l’histoire du Tournoi.

L’Irlande bat le record du nombre de points

En réalisant un Grand Chelem avec 5 victoires, dont quatre bonifiées, l’Irlande a réalisé une première dans l’histoire de la compétition. Aucune équipe avant elle n’avait terminé avec un total de 27 points à l’issue des cinq rencontres. Le maximum étant 28 points pour une équipe qui obtient cinq victoires bonifiées. Ce qui n’est encore jamais arrivé. Le précédent record, qui datait de 2018, était de 26 points et était déjà la propriété de l’Irlande. Un chiffre à nuancer toutefois par le fait que les bonus n’existaient pas avant 2017 dans la compétition.

Sexton devient le meilleur marqueur de l’histoire du Tournoi

Avant de tirer sa révérence dans le Tournoi des 6 Nations, Jonathan Sexton a eu le temps de battre le précédent record de points dans le Tournoi qui appartenait à son prédécesseur Ronan O’Gara. En inscrivant 9 points face à l’Angleterre lors du dernier match, l’ouvreur du Leinster a établi un nouveau record à 566 points, contre 557 pour Ronan O’Gara.

Ramos dépasse la marque de Merceron

Thomas Ramos a marqué les esprits durant ce Tournoi. Et il a surement gagné sa place à l’arrière pour la prochaine Coupe du monde. Le buteur toulousain a aussi amélioré la marque de Gérald Merceron, ancien détenteur de plus grand nombre de points par un Tricolore dans un Tournoi. Le Toulousain a inscrit un total de 84 points en cinq matchs. Mieux que Merceron qui en avait inscrit 80 en 2002. Ramos s’est également approché du record détenu par Johnny Wilkinson en 2001 (89 points).

Un proche de Galthié promet du lourd pour le XV de France https://t.co/VzLAdKEamh pic.twitter.com/D3mmuw5kAg — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

Penaud mieux que Clerc

En marquant encore deux essais contre le Pays de Galles, Damian Penaud a porté son nombre d’essais à 26 depuis ses débuts en Bleu. Soit 18 essais sur les 18 derniers matchs. Il entre ainsi dans le top5 des meilleurs marqueurs d’essais de l’histoire du XV de France derrière Serge Blanco (38), Vincent Clerc (34), Philippe Saint-André (32) et Philippe Sella (30), mais devant Christophe Dominici (25) et à égalité avec Philippe Bernat-Salles et Émile Ntamack. Et surtout il devient le meilleur marqueur des Bleus dans le Tournoi des 6 Nations avec 14 essais. Mieux que le précédent record établi par Vincent Clerc (11).