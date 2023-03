XV de France : Surprise de Galthié, il est tombé dans le panneau

La rédaction

Le XV de France s'est imposé avec la manière face au Pays de Galles (41-28) ce samedi lors du dernier match du Tournoi des 6 Nations. Avec cinq essais marqués, les Français ont encore montré leur puissance offensive, après les sept essais marqués en Angleterre. Pour l'entraîneur gallois, Warren Gatland, son équipe a perdu grâce une stratégie de Fabien Galthié payante.

12 essais marqués en deux matchs, 94 points marqués...La fougue offensive française a fait de sérieux dégâts lors des deux derniers matchs de ce Tournoi des 6 Nations. Face aux Gallois, les Bleus ont pourtant encaissé le premier essai de la partie et étaient menés 7-0. Mais en 40 minutes, le XV de France a marqué 4 essais et 34 points. Ce qui leur a permis d'appréhender tranquillement la fin de match. Cette furia offensive est due à une stratégie que Fabien Galthié avaient mise en place avant le match, et le XV du Poireau est tombé dans le piège.

« On a progressé »

A la fin du match, l'entraîneur gallois Warren Gatland a fait le bilan du Tournoi des 6 Nations difficile de son équipe dans des propos rapportés par Rugbyrama : « Plus globalement, je pense qu'on a progressé au fil de ce Tournoi des 6 Nations, quoi qu'on en dise. Nous allons dans la bonne direction. Mais il y a encore beaucoup de travail à réaliser avant la Coupe du monde. »

« On a encaissé des essais trop facilement »