L’Irlande gagne contre l’Angleterre et s’offre un Grand Chelem

La belle prestation anglaise n’a pas suffi pour empêcher les Irlandais de s’imposer (24-16) et donc de remporter le Tournoi des 6 Nations 2023, signant au passage un Grand Chelem. Les Bleus terminent deuxième du Tournoi.

Pour bon nombre de supporters français, c’était surement la première fois que la préférence était du côté de l’Angleterre au coup d’envoi d’un match de rugby. Même au Stade de France, les télés étaient allumés pour suivre le choc de Dublin entre Irlandais et Anglais. Les Bleus ont été attentifs. Mais le résultat n’a pas été à la hauteur des espoirs et des prières françaises. Sans surprise, le XV du Trèfle n’a pas tremblé et a remporté sa cinquième victoire en cinq match.

Les Anglais ont tenu le choc

Pourtant, la résistance anglaise n’avait rien en commun avec la prestation de la semaine passée à Twickenham face aux Bleus . Les hommes de Steve Borthwick ont montré une meilleure mine et ont fait même douter le public de l’Aviva Stadium jusqu’à l’heure de jeu. Mais à 14 contre 15 après le carton rouge adressé à l’arrière Freddie Steward, les Anglais n’ont pas pu contenir le rouleau compresseur irlandais. Les Irlandais s’offrant même en fin de match un quatrième essai synonyme de bonus offensif. Ainsi, avec 27 points au classement, les Irlandais battent leur propre record de points dans un Tournoi des 6 Nations.

Record et ovation pour Sexton

Le Tournoi s’est bien fini pour le XV du Trèfle et le public de Dublin qui va pourvoir fêter le quatrième Grand Chelem de l’histoire et la Saint Patrick avec ferveur. Non sans oublier de célébrer également l’incontournable Jonathan Sexton qui jouait ce samedi son dernier match du Tournoi. L’ouvreur est sorti à la 74ème, blessé, mais sous une magnifique standing-ovation offerte par le public de l’Aviva Stadium. Sexton tire sa révérence dans le Tournoi des 6 Nations avec en prime un nouveau record de points puisque la star irlandaise a dépassé la marque de son prédécesseur Ronan O’Gara avec 568 points au total.