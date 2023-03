Le record de Vincent Clerc est tombé à Twickenham

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Au milieu de la valise d’essais qu’ont pris les Anglais sur leur pelouse de Twickenham se cache le nouveau record d’essais dans le Tournoi pour un joueur du XV de France. Avec ses onzième et douzième essais, Damian Penaud est devenu le meilleur marqueur devant Vincent Clerc.

Tous les supporters français ont pris un malin plaisir à compter les essais. Histoire de ne pas en oublier un. Il y en a bien eu 7. Et les deux derniers permettent à son auteur de marquer encore un peu plus l’histoire. En effet, en inscrivant les deux derniers essais des Bleus samedi à Twickenham, Damien Penaud a inscrit les onzième et douzième essai de sa carrière durant le Tournoi des 6 Nations. Il dépasse ainsi le précédent record de Vincent Clerc (11 essais).

En quête d’un autre record

Mais le Clermontois (futur Bordelais) ne va pas s’arrêter là. A seulement 26 ans, Damian Penaud a encore plusieurs Tournois devant lui et va donc améliorer sa marque lors des prochaines éditions. Mieux même, il pourrait aller titiller le record d’essais de Serge Blanco qui a inscrit 38 essais avec l’équipe de France dans sa carrière, toutes compétitions confondues. Penaud en a déjà marqué 24 et se classe actuellement dans le top 8 Français. 24 essais en 41 sélections, ce qui fait plus d’un essais tous les deux matchs. Un ratio impressionnant qui devrait rapidement le faire grimper sur le podium de ce classement.

Record d’essais en équipe de France

1 – Serge Blanco (1980-1991) - 38 essais



2 – Vincent Clerc (2002-2013) - 34 essais



3 – Philippe Saint-André (1990-1997) - 32 essais



4 – Philippe Sella (1982-1995) - 30 essais



5 – Philippe Bernat-Salles (1992-2001) - 26 essais



- Emile Ntamack (1994-2000) - 26 essais



7 – Christophe Dominici (1998-2007) - 25 essais



8 – Damian Penaud (Depuis 2017) - 24 essais