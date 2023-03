6 Nations : Ecossais et Irlandais en duel pour le gain du Tournoi 

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Les yeux du XV de France sont désormais braqués sur l’issue de la rencontre entre l’Ecosse et l’Irlande ce dimanche à Murrayfield. En cas de victoire du XV du Chardon, les Bleus peuvent espérer remporter le Tournoi. Et l’Ecosse aussi. Sinon, l’Irlande file vers un Grand Chelem.

Passée l’euphorie de cette victoire écrasante et historique sur la pelouse de Twickenham (10-53), les Bleus sont attentifs au dernier match de cette 4ème journée du Tournoi. Ce dimanche, à 16h00, à Edimbourg, les Ecossais accueillent des Irlandais toujours en course pour un Grand Chelem. Mais le XV du Chardon a encore son mot à dire pour le gain du Tournoi. Battus seulement par le XV de France, les coéquipiers de Finn Russell peuvent encore gagner le Tournoi s’ils battent le XV du Trèfle avec le bonus offensif.

Le XV de France brise la malédiction, Galthié interpelle Laporte https://t.co/UhLiqDX7kw pic.twitter.com/rkpDbFhY0N — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

Tous derrière l’Ecosse

C’est peut-être l’un des plus gros défis de ce début de siècle pour cette équipe d’Ecosse, qui n’a plus gagné le Tournoi depuis 1999. C’était encore en version V Nations. Vainqueurs du Pays de Galles, et surtout en Angleterre, les hommes de Gregor Townsend se sont donnés le droit d’y croire. Encore faut-il battre cette terrible équipe d’Irlande qui n’a plus perdu en Ecosse depuis 2017, et qui survole actuellement le rugby mondial. Est-il réellement possible que les Verts s’écroulent à Murrayfield après avoir battu les Blacks et les Bleus ? Difficile à croire. Mais, il reste encore beaucoup de crédit pour cette équipe d’Ecosse qui a donné du fil à retordre au XV de France et qui sera transcendée par un public écossais toujours aussi bouillant dans ce genre de contexte.

Une infime chance de gagner le Tournoi pour les Bleus

Aussi, surement que les supporters français auront un peu plus le cœur écossais en ce dimanche. Ne serait-ce que pour avoir encore une chance de conserver le titre du Tournoi des 6 Nations. En cas de victoire irlandaise, les hommes d’Andy Farrell fileraient vers un Grand Chelem. D’autant qu’il serait alors difficile d’imaginer que le XV du Trèfle sombre face aux Anglais la semaine prochaine à Dublin. Mais en cas de victoire écossaise, les chances tricolores resteraient intactes. Tout dépendra alors de la teneur du score et du nombre d’essais. Avec ou sans bonus. L’idéal pour le XV de France serait que l’Ecosse l’emporte et qu’aucune des deux équipes ne gagnent un seul bonus. Ainsi les Bleus conserveraient la deuxième place au classement, en attendant d’espérer récupérer un bonus offensif face au Pays de Galles samedi prochain au Stade de France, et prier pour que les Irlandais n’en prennent pas face aux Anglais. L’espoir est mince. Mais il existe.