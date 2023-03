6 Nations : Pourquoi les Bleus vont enfin s’imposer à Twickenham

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Comme toujours à Twickenham, les Bleus vont plonger dans le traquenard anglais. Mais cette fois, le Crunch londonien peut réellement tourner en faveur des Bleus.

Pas la meilleure Angleterre

Paradoxe de la situation, cette Angleterre dans le creux de la vague, qu’on annonce moribonde et en reconstruction, humiliée par l’Ecosse sur son terrain en ouverture du Tournoi, est encore devant la France au classement du Tournoi et encore en course pour la victoire. Sauf que ses deux dernières victoires ont été acquises contre l’Italie et au Pays de Galles. Deux équipes qui vont s’affronter ce week-end pour désigner le propriétaire de la cuillère de bois 2023. Pire, ce XV de la Rose n’a plus autant épine qu’avant. Collectivement, l’équipe manque de confiance et de certitude pour prétendre dominer les Bleus . Individuellement, les cadres habituels ne sont que l’ombre d’eux-mêmes. Mario Itoje n’est plus le meilleur deuxième-ligne du monde. Il pèse moins sur le rendement de son équipe. L’ouvreur Owen Farrell n’est plus aussi clinique face aux perches. Le pilier Kyle Sinckler est largement prenable en mêlée. Et le demi-de-mêlée actuel Jack Van Poortvliet est loin du niveau d’un Antoine Dupont. Le nouveau sélectionneur Steve Borthwick a encore du boulot avant que l’Angleterre redevienne un candidat crédible pour la prochaine Coupe du monde.

Un rugby anglais en souffrance

« Le départ d’Eddie Jones a démontré que cette équipe était vraiment en souffrance , confie l’ex-international français Aubin Hueber. Tout simplement aussi parce qu’il y a des joueurs qui sont en train de vieillir. Il y a une nouvelle génération qui arrive mais qui a du mal à s’exprimer. Un peu comme tout le championnat anglais en ce moment. Le XV de la Rose est à l’image de son rugby de club, un rugby un peu en difficulté ». La situation économique du rugby anglais oblige certains joueurs à l’exode, avec notamment de nombreux internationaux qui débarquent en Top 14. Mais le mal du rugby anglais n’est pas que d’ordre économique selon Aubin Hueber. « Il y a une nouvelle génération intéressante avec des joueurs comme l’ouvreur Marcus Smith ou l’arrière Freddie Steward, reconnaît l’ancien 9 du XV de France. Mais je pense que Borthwick est plus en train de préparer le Coupe du monde plutôt que le Tournoi des 6 Nations ».

Des Bleus requinqués