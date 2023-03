Twickenham 2023, le match référence des Bleus de Fabien Galthié

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

En offrant une leçon de rugby au XV de la Rose et au public de Twickenham, les Bleus ont réalisé une performance qui va rester dans les annales de l’histoire. Le plus large succès français contre l’Angleterre démontre aussi que les Bleus sont dans les temps dans leur préparation pour la Coupe du monde.

Si les trois premiers matchs du Tournoi n’avaient pas permis de distinguer si le XV de France avait retrouvé son efficacité, sa domination et ses certitudes qui étaient les siennes en 2022, la performance de Twickenham a effacé tous les soupçons. Les Bleus sont bien à l’heure. Retrouvant la substance du triptyque défense-grattage-inspiration, les hommes de Fabien Galthié ont profité d’un Crunch très attendu pour surclasser une équipe anglaise bien mal-en-point.

Ollivon, Flament et Ramos au top

53 à 10, c’est presque plus qu’un score de rugby, c’est un braquet de vélo. Le résultat d’une démonstration de rugby, bien aidée également par des performances individuelles de très haut-niveau. Nombreux sont les joueurs tricolores à avoir réalisé ce samedi leur meilleur match en sélection depuis le succès automnal face à l’Afrique du Sud. Mentions spéciales pour Charles Ollivon et Thibaud Flament, toujours dans les bons coups. Le retour de Jonathan Danty aux côtés de Gaël Fickou au centre a aussi fait beaucoup de bien à la défense française. Enfin, Thomas Ramos a été parfait au pied (8/9), a inscrit un essai, et a parfaitement alterné entre relances et coups de pied au fond du terrain.

Fabien Galthié ému