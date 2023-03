6 Nations : Les chiffres à connaître avant le Crunch

La rédaction

S’il y a bien un stade où le XV de France est rarement à la fête, c’est bien Twickenham. La gigantesque enceinte de la banlieue de Londres est un enfer pour les Bleus lorsque les Anglais sont en face. La France ne s’y est plus imposée depuis 2007.

11 – 11 joueurs du Stade Toulousain titulaires pour ce Crunch

Le contingent toulousain est souvent très garni en Bleu , mais cette fois c’est un record. 8 joueurs du Stade Toulousain sont dans le XV de départ de l’équipe de France : Baille, Marchand, Aldegheri, Flament, Cros, Dupont, Ntamack, Ramos. Auxquels il faut aussi ajouter Jack Willis, qui débutera le match en troisième-ligne du côté des Anglais. Au total, 11 joueurs toulousains sont sur la feuille de match, puisque Mauvaka et Jaminet sont sur le banc côté français. A voir toutefois si l’adage « jeux de mains, jeux de Toulousains » sera applicable sous le crachin londonien.

Mbappé menace Benzema, la bombe de la presse espagnole https://t.co/B1UICWzKHK pic.twitter.com/3KmZjm1uWN — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

18 – 18 ans que les Bleus n’ont pas gagné à Twickenham

Twickenham, pelouse maudite pour le XV de France. La dernière victoire des Bleus remonte à août 2007 lors d’un match de préparation pour la Coupe du monde. Dans le cadre du Tournoi des 6 Nations, il faut remonter à février 2005. Au total, l’équipe de France ne s’est imposé que 11 fois en Angleterre. Pour les Bleus de Fabien Galthié, il s’agit du dernier bastion à conquérir sur le territoire européen.

37,5 – La moyenne de sélections du XV de la Rose

En comparaison, les Bleus collectent 23,7 sélections de moyenne. Symbole d’une génération française qui ne connaît le XV de France que depuis deux ou trois saisons. Seul Gaël Fickou est un ancien dans cet effectif et grossit le score avec ses 77 sélections. Au contraire de l’ailier Ethan Dumortier qui n’honorera que sa quatrième cape ce samedi à Twickenham.

82 000 – Le nombre de spectateurs à Twickenham