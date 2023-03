Rugby : Qui est Freddie Steward, la nouvelle bombe du XV de la Rose ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Il n’a que 22 ans et les Anglais ne parlent déjà plus que de lui. Freddie Steward est la nouvelle attraction du rugby anglais. L’arrière de Leicester a toutes les qualités pour s’imposer au niveau international. Inutile donc de le nourrir de ballons.

Après le phénomène Marcus Smith, ouvreur aux multiples talents, mais qui peinent à s’imposer dans la durée au plus haut-niveau, voici Freddie Steward, le nouveau joyau de la couronne d’Angleterre ! 1,96 m, 105 kg, le gamin n’a rien d’un arrière classique. Pourtant, il possède toutes les armes d’un 15 moderne. Rapide, efficace sur les ballons hauts, gros coup de pied, relanceur inspiré, le joueur de Leicester a des talents précoces. Et un calme typiquement british malgré la pression environnante.

La satisfaction du XV de la Rose

Freddie Steward n’en est pas à ses débuts avec le XV de la Rose. Il compte déjà 20 sélections. L’ancien sélectionneur Eddie Jones avait déjà décelé en lui un futur talent et l’avait embarqué avec la Rose lors de la Tournée d’été 2021 en Amérique du Nord. Et déjà, le phénomène avait brillé par ses prestations contre le Canada et les Etats-Unis. Rebelote à l’automne 2021 lorsque les Anglais battent l’Australie et l’Afrique du Sud. Le jeune Steward sort du lot et commence à se faire une place dans le XV de départ anglais. La suite il la joue comme titulaire lors du Tournoi 2022, puis lors de la Tournée d’été de l’Angleterre en Australie. Une Tournée durant laquelle il va une nouvelle fois briller en inscrivant notamment un essai contre les Wallabies.

«On va croiser les doigts» : Une catastrophe frappe le XV de France, il craint le pire https://t.co/tTIp36Wyhv pic.twitter.com/n8MGfhS9K4 — le10sport (@le10sport) March 9, 2023

Impatient de jouer le Crunch