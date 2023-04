«Ça me fait ch**r», Urios pousse un énorme coup de gueule

La rédaction

Après son licenciement de l'Union Bordeaux-Bègles en novembre dernier, Christophe Urios a rejoint l'ASM Clermont-Auvergne en début d'année. Le sulfureux manager n'a pas du tout apprécié la fin des deux derniers matchs de son équipe : en quart de finale de la Challenge Cup face aux Scarlets (30-32) et en Top 14 face à Pau (18-23). Cette frustration, il l'a envoyé de plein fouet à ses joueurs lors d'une séance d'entraînement ouverte au public. Attention, ça secoue.

Le prochain match des hommes de Christophe Urios sera encore plus compliqué puisqu'ils se déplaceront sur la pelouse de La Rochelle, solide deuxième du classement. La gestion des fins de matchs n'a pas plu à Christophe Urios qui, après avoir allumé ses avants lorsqu'il est arrivé à Clermont en janvier, s'en est cette fois pris à ses trois-quarts mais veut voir ses hommes plus déterminés.

« Aujourd’hui, nos trois-quarts ne sont pas assez bons »

Dans des propos rapportés par le site officiel de l'ASM Clermont-Auvergne, Christophe Urios fustige le niveau de jeu de ses trois-quarts : « Surtout, que nos trois-quarts vont élever leur niveau. Aujourd’hui, ils ne sont pas assez bons ! On doit être plus déterminés, garder les ballons, notamment dans cette zone de marque où nous avons encore perdu 7 ballons face à Pau ! Ce n’est pas possible. On entre souvent dans la zone de marque, c’est une bonne chose, mais après, il faut marquer ! »

« Ça me fait ch**r »