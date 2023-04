Panique à Clermont, Urios va faire le ménage

La rédaction

Débarque de l'Union Bordeaux-Bègles en novembre dernier, Christophe Urios avait eu du mal à se remettre de ce licenciement, le premier de sa carrière en cours de saison. Le premier tout court d'ailleurs, dans l'histoire du Top 14. Mais le natif de Montpellier a vite rebondi en rejoignant l'ASM Clermont-Auvergne en janvier 2023, club avec lequel il a déjà de très bon résultat. Urios prépare déjà la saison prochaine et cela se fera sans de nombreux joueurs qu'il va mettre à la porte.

Christophe Urios n'est en poste à Clermont que depuis trois mois mais il a déjà une idée bien précise de son effectif. Au sortir d'un week-end européen réussi pour Urios et ses hommes suite à la belle victoire face à Bristol au Ashton Gate Stadium (33-26) en Challenge Cup, il a en effet été annoncé que le coach auvergnat se préparait à considérablement renouveler son effectif.

8 joueurs sur le départ

Selon des informations de La Montagne , Christophe Urios voudrait se séparer de huit joueurs de son effectif. Parmi eux se trouvent trois joueurs âgés de 32 ans, en la personne de Marvin O’Connor, Jean-Pascal Barraque et du Fidjien Apisai Naqalevu. S'ajoutent à ces joueurs deux pépites du club qui devront quitter le club auvergnat à la find e leur contrat espoir. Il s'agit de Samuel Ezeala et Cheikh Tiberghien. Enfin, les trois derniers joueurs sur lesquels Christophe Urios ne compte pas s'appuyer l'année prochaine sont Davit Kubriashvili, Loïc Godener et Jacobus Van Tonder.

Urios les a déjà prévenu