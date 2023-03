Urios humilié, il pousse un nouveau coup de gueule

Arnaud De Kanel

Christophe Urios connaît un début d'aventure très contrasté avec l'ASM Clermont. Ses hommes ont chuté lourdement samedi face à Montpellier (34-6) et ont sans doute dit adieu aux phases finales du Top 14. Une nouvelle défaite qui passe mal pour Christophe Urios, très remonté après ses joueurs.

Viré de l'UBB, Christophe Urios a rebondi du côté de Clermont avec la mission de mener les Jaunards en phases finales du Top 14. Un objectif qui s'envole au fur et à mesure que les matchs passent, encore plus après la lourde défaite à Montpellier ce samedi. L'ASM pointe à la 10ème place du classement suite à ce revers. Une défaite vraiment pas au goût d'Urios qui a fustigé l'attitude de ses joueurs après la rencontre.

«Je ne vois pas un collectif solide»

« Je suis déçu du match. Je ne pensais pas que l'on puisse faire un match comme ça. On a été très lourd sur le plan physique. En seconde période, on a perdu la tête. On a fait des choses que je n'avais pas vues depuis que je suis là. On n'a jamais été dans le match. À quinze contre treize (entre la 21e et la 31e minute), il fallait marquer. On n'a pas été foutus de marquer. On a été impatients comme des cadets. Je vois de l'impatience. Je ne vois pas un collectif solide. On part dans tous les sens », a déploré Christophe Urios dans des propos rapportés par L'Equipe .

«Les joueurs m'ont individuellement déçu»