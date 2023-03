Mis à la porte, Urios envoie un énorme message

La rédaction

Viré de l'Union Bordeaux-Bègles en novembre dernier, Christophe Urios avait très mal vécu cette éviction. Heureusement pour lui, il a vite pu replonger dans le bain du rugby en signant à l'ASM Clermont-Auvergne, en proie au doute et luttant pour le maintien. Deux mois plus tard, le bilan est bon pour Urios qui a réussi à redresser le club auvergnat, qui n'est plus qu'à 7 points des places qualificatives. Après la victoire de son équipe face à Brive, le technicien français s'est montré satisfait.

L'ASM Clermont-Auvergne s'est imposé pour la quatrième fois consécutive au stade Marcel Michelin. Un succès qui porte le sceau de Christophe Urios, lui qui est invaincu pour le moment à domicile avec sa nouvelle équipe. D'autant plus qu'en parallèle, l'UBB, son ancienne équipe, a essuyé un lourd revers face à La Rochelle (6-36)...

« On a fait un très bon match »

Dans des propos rapportés par L'Équipe , Christophe Urios s'est montré satisfait de son équipe, lors de la victoire 38-10 face à Brive : « Ce qui me satisfait le plus, c'est que j'ai vu sur le terrain ce que j'avais observé dans la semaine. On était sur la même page, collectivement on a fait un très bon match, et puis pendant 80 minutes, même si on a eu des périodes un peu plus brouillonnasses. Globalement, j'ai vu une force collective qui se dégageait de l'équipe aujourd'hui (samedi), ça m'a satisfait. C'est l'essentiel au rugby ! Je suis content de la performance de mon pack. Il y a eu un bon travail de Julien (Ledevedec, l'entraîneur de la touche), parce que Brive a un très bon contre, et j'ai trouvé qu'en première mi-temps, on a été bons en faisant des choses simples. On a marqué deux essais sur maul. Les trois-quarts ont été au diapason. »

« Il faut que l'on continue d'avancer »