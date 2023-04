19 ans, 11 essais, capitaine… Un nouvel OVNI du Top 14 bientôt avec le XV de France ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Déjà capitaine de l’équipe de France U20, Emilien Gailleton a également toutes ses chances pour être dans le groupe France lors de la Coupe du monde cet automne. Le centre palois est actuellement le meilleur marqueur d’essais du Top 14. Et ses prestations ne passent pas inaperçues auprès de Fabien Galthié.

Parmi les ovnis potentiels de la future liste de Fabien Galthié pour préparer la Coupe du monde 2023, le nom d’Emilien Gailleton revient forcément. Le trois-quart-centre de la Section Paloise est l’actuel meilleur marquer du Top 14 avec 11 essais inscrits. Une sacrée performance pour un joueur de 19 ans qui découvre le Top 14 cette saison après seulement un an en Pro D2 avec Agen la saison dernière. Sauf blessure, il partira certainement en fin de saison en Afrique du Sud avec l’équipe de France U20 dont il est le capitaine pour participer au Mondial U20. A moins que le staff du XV de France n’en décide autrement.

Déjà dans la liste des 42

Emilien Gailleton est déjà dans les radars du XV de France. Cet hiver, il faisait partie de la liste des 42 joueurs convoqués par Fabien Galthié pour préparer le Tournoi des 6 Nations. Il n’a pas encore porté le maillot du XV de France, mais ses prestations avec Pau confirment tout le bien que le staff tricolore pense de lui. « C’est un joueur précoce, reconnait Sébastien Piqueronies. Il a ce petit temps d’avance sur les autres dans beaucoup de décisions. Dans l’espace avant les autres. Dans les situations avant les autres ». Le manager de la Section Paloise a réussi à convaincre le joueur de rejoindre son projet malgré toutes les sollicitations des autres grands clubs français. Des grandes écuries qui n’ont pas abandonné l’idée de voir Emilien Gailleton porter leur maillot dans un futur proche. Le Stade Toulousain notamment…

Entre STAPS et Section

En attendant, le gamin garde la tête sur les épaules. Une tête bien remplie pour ce jeune Lotois, né en Angleterre et qui continue ses études de STAPS en parallèle des entraînements avec la Section. Ce qui le contraint à un emploi du temps chargé et minuté entre STAPS, Section, et sélection. Mais Emilien Gailleton ne se prend pas la tête. Il médite pour rester focus sur ses objectifs. D’abord le maintien avec Pau. Puis les études. Et l’équipe de France U20. Mais si les Bleus de Fabien Galthié ont besoin de lui, il ne dira pas non.