Ce phénomène en remet une couche, il veut jouer pour le XV de France

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Alors qu’on pensait le dossier « Meafou » enterré et remis à l’après Coupe du monde, le joueur lui-même annonce qu’il espère encore participer au Mondial avec les Bleus. Dans l’ombre, le travail administratif est en cours pour le joueur porte le maillot du XV de France le plus rapidement possible.

Depuis plusieurs mois, Emmanuel Meafou est l’objet de toutes convoitises et de tous les fantasmes. Le jeune deuxième-ligne du Stade Toulousain, Australien d’origine Samoane, né en Nouvelle-Zélande, et jouant en France, a cette particularité de pouvoir techniquement choisir la nation avec laquelle il souhaite évoluer au niveau international. Et il a choisit les Bleus. Reconnaissance du ventre ou réel amour pour l’Hexagone, Meafou reconnaît un attachement sincère pour la France, ses habitants, ses paysages, son rugby… et sa gastronomie. Un atout important quand on mesure 2 mètres et pèse 145 kg. A Toulouse, Ugo Mola ne tarit pas d’éloges sur son jeune prodige qui « défonce » toutes les défenses en Top 14 et en Champions Cup. Et le staff des Bleus verrait évidemment d’un très bon œil la présence de Maefou dans la deuxième-ligne du XV de France. Sauf que « Mani » n’est pas encore éligible à porter le maillot bleu. Ce sera officiel en décembre 2023. A moins qu’une dérogation soit émise d’ici-là et permette au Toulousain de candidater pour la Coupe du monde.

Le même cas que Fakatava

Dans un entretien accordé au journal anglais The Telegraph , Emmanuel Meafou explique qu’il espère encore disputer la prochaine Coupe du monde de rugby en France. « Il y a une chance , annonce le joueur. J'adorerais jouer pour la France. Il y a beaucoup de travail administratif qui est en train de se faire, mais pour le moment, je ne suis pas éligible avec la France pour la Coupe du monde. Avec la règle qui a changé en passant de trois à cinq ans, c'est exactement la même situation que pour Fakatava et nous essayons d'utiliser cela pour y arriver. Nous verrons si cela change ». L’espoir est donc permis grâce à une probable jurisprudence. Selon les nouvelles règles d'éligibilité de World Rugby, il faut qu'un joueur reste au moins cinq ans sur le territoire avant de pouvoir porter le maillot national, contre trois ans auparavant.



Ce qui signifie que Emmanuel Meafou, qui joue en France depuis quatre saisons et demie, a été sélectionnable chez les Bleus pendant quelques jours en décembre 2021. Ce qui représente une petite faille dans la nouvelle réglementation. Un cas similaire s'était déjà présenté avec le demi de mêlée samoan Folau Fakatava qui avait pu jouer avec les All Blacks en 2022 alors qu'il n'était arrivé en Nouvelle-Zélande qu'en 2018. World Rugby a finalement reconnu que perdre une éligibilité déjà obtenue était une « anomalie ». Donc si c’est une anomalie pour Fakatava, cela doit l’être aussi pour Meafou !

«On était prêts à jouer au ping-pong, pas au rugby», cet entraîneur du Top 14 cartonne ses joueurs ! https://t.co/DBnEbfVbel pic.twitter.com/hZ2W6IZ5qV — le10sport (@le10sport) April 17, 2023

Déjà dans les petits papiers de Galthié

La Fédération Française de Rugby ne le revendique pas mais le combat administratif est en cours. Et Emmanuel Meafou a une réelle chance de jouer la Coupe du monde avec le maillot du XV de France. Rappelons que le joueur a déjà été convoqué par Fabien Galthié lors d’un rassemblement des Bleus pendant le Tournoi des 6 Nations. Preuve que le sélectionneur a une idée derrière la tête. Et au regard des performances stratosphériques du bonhomme depuis le début de la saison, le staff des Bleus seraient bien bête de se priver d’un tel phénomène.