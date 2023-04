Sergio Parisse range les crampons mais ne lâche pas le rugby

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

C’est officiel, Sergio Parisse mettra un terme à sa carrière de joueur à la fin de la saison. Mais il ne quittera pas les terrains. Le troisième-ligne international italien intégrera l'encadrement du RCT la saison prochaine.

A moins d’un dernier baroud d’honneur avec la Squadra en Coupe du monde – mais il ne fait plus partie de la sélection italienne depuis le dernier Mondial en 2019 – Sergio Parisse va stopper sa carrière de joueur à la fin de la saison. Après 22 saisons au plus niveau, à Trevise d’abord, puis au Stade Français pendant 14 ans, et à Toulon depuis 2019, le troisième-ligne international italien, d’origine argentine, va enfin se poser. A 40 ans, et après 142 sélections, Sergio a finalement dit stop. Il avait déjà annoncé son retrait la saison dernière avant de rempiler pour une année supplémentaire. Mais cette fois, c’est la bonne. Peut-être parce qu’il a déjà choisi son après-carrière. Parisse va en effet intégrer le staff du RCT dès la saison prochaine.

Dans le staff avec Bastareaud ?