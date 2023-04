Champions Cup : les chocs des Titans

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Avec l’arrivée des franchises sud-africaines, la Champions Cup a grimpé d’un niveau. Les ¼ de finale qui se joue ce week-end offrent quatre confrontations exceptionnelles. Et parmi les 8 derniers prétendants, deux clubs français très ambitieux.

A peine le mois d’avril entamé, et déjà cette odeur de phases finales qui sent bon le printemps. La Champions Cup est ainsi, malgré ses nombreux défauts, elle sélectionne très vite les meilleurs élèves et offre dès Pâques des affiches de prestige qui ont toutes le standing d’une finale. Simple, la meilleure province irlandaise (Leinster), les deux meilleures franchises sud-africaines (Sharks et Stormers), les trois meilleures équipes anglaises (Saracens, Exeter et Leicester) et les deux meilleures écuries françaises (Toulouse et La Rochelle) sont en ¼ de finale. Sur le papier, on ne peut pas mieux faire.

Toulouse face à l’épreuve de force des Sharks

Parmi les grands favoris au départ, le Stade Toulousain se retrouve dans une partie de tableau très dense, avec le Leinster, Leicester et les Sharks. L’écueil des Bulls de Pretoria est passé haut la main en 1/8 de finale. Mais celui des Skarks de Durban semble un niveau au-dessus. Voire un énorme piège pour les hommes d’Ugo Mola. Les Toulousains s’attendent à un immense combat. « Les sud-afs ont le culte du défi physique, souligne Ugo Mola. Ils ont une capacité à mettre leur adversaire sous-pression. Les Sharks, c’est vraiment la franchise qui s’est donné les moyens d’exister en Champions Cup. » « On s’attend à un gros match, un gros combat d’avant , souligne le pilier Cyril Baille. C’est un peu comme si on jouait contre La Rochelle ». Dans les statistiques, la franchise de Durban n’est peut-être la meilleure équipe sud-africaine. Mais sur le papier, elle ressemble en tout point aux Springboks champion du monde. Les Toulousains s’apprêtent à jouer un match de très haut niveau international.

La Rochelle et le come-back des Sarries

La Rochelle jouera dimanche son quart de finale contre les Saracens. Une équipe anglaise bien connue de la Champions Cup pour l’avoir dominé et gagné en 2016, 2017 et 2019. C’était juste avant la condamnation du club pour un non-respect du salary cap, et sa rétrogradation en deuxième division anglaise. Depuis le club a réussi à conserver plusieurs de ces internationaux (Farrell, Itoje, Daly...) et est vite revenu sur le devant de la scène. Avec peut-être la rage d’un repenti. Les Rochelais sont prévenus. Malgré leur statut de tenant du titre, les hommes de Ronan O’Gara se sont fait une frayeur en ¼ face à Gloucester. Mais La Rochelle est désormais un épouvantail dans cette compétition. C'est le quatrième quart de finale de Champions Cup en cinq participations pour le club maritime. Et dans leur partie de tableau, cela reste la formation la mieux armée pour accéder à la finale.



Les ¼ de finale de Champions Cup :



Leinster – Leicester (vendredi 7 avril – 21h00)

Toulouse – Sharks (samedi 8 avril – 16h00)



Exeter – Stormers (samedi 8 avril – 18h30)

La Rochelle – Saracens (dimanche 9 avril – 16h00)