C’est officiel, le XV de France lance sa Coupe du monde

Axel Cornic

Le Tournoi des 6 Nations 2023 est terminé et la prochaine compétition officielle qui attend le XV de France n’est autre que la Coupe du monde, qui débutera le vendredi 8 septembre par un énorme choc face aux All Blacks. Et le Mondial est déjà lancé à Marcoussis, où l’on a présenté ce jeudi le nouveau maillot des Bleus.

Actuelle deuxième nation mondiale au classement World Rugby, le XV de France en a fait du chemin depuis l’arrivée de Fabien Galthié en 2019. Mais il reste encore à faire le pas le plus important, puisque les Bleus sont annoncés comme les grands favoris de la Coupe du monde 2023, qui se tiendra en France à l’automne prochain.

LE NOUVEAU MAILLOT DU XV DE FRANCE POUR LA COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 EST LÀ !!! 💙🤍❤️Un maillot avec un nouveau bleu, le bleu France, celui de notre drapeau.Depuis 2018, nous écrivons notre histoire avec le rugby amateur. Premiers supporters, premier pilier du XV de… pic.twitter.com/WJP5eEX68N — le coq sportif (@lecoqsportif) April 6, 2023

Le nouveau maillot du XV de France est dévoilé

Dans ce voyage vers le match d’ouverture du 8 septembre au Stade de France contre la Nouvelle-Zélande, une première étape a été franchie ce jeudi. On connaît en effet le nouveau maillot du XV de France, qui sera justement porté lors des matchs de préparation à la fin de l’été et lors du Mondial. Floqué du coq rouge, symbole de la Fédération française de rugby, il est entièrement bleu avec un bas blanc et des chaussettes rouges.

« Un maillot avec un nouveau bleu, le bleu France, celui de notre drapeau »