XV de France : Son retour est annoncé, Bernard Laporte sort du silence

Dans le viseur de la justice, Bernard Laporte a finalement démissionné de son poste de président de la fédération française, même s’il est resté assez proche du XV de France lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Et il pourrait prendre un rôle de plus en plus important, puisqu’il pourrait bien devenir consultant du sélectionneur Fabien Galthié en vue de la Coupe du monde, qui ouvrira ses portes le 8 septembre prochain en France.

C’est une informations qui a fait énormément réagir dans le monde du rugby tricolore. Poursuivi pour plusieurs chefs d’accusations dont notamment pour corruption, Bernard Laporte a été contraint de démissionner de ses fonctions de président de la FFR à la fin du mois de janvier dernier. Pourtant, il pourrait bientôt faire son retour pour la Coupe du monde…

Écarté du XV de France, un joueur enrage https://t.co/m8Ecn63WlI pic.twitter.com/wsm7qUM5mg — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

Un rôle de consultant pour Laporte ?

Ce mercredi, Le Parisien a en effet lâché une petite bombe en annonçant que Bernard Laporte pourrait devenir consultant auprès de Fabien Galthié et de son staff en vue de la Coupe du monde. Le quotidien a notamment rappelé qu’en dépit de ses démissions, l’ancien président de la FFR a occupé un rôle particulier auprès du XV de France lors du dernier Tournoi des 6 Nations, avec notamment une remise des maillots avant le dernier match contre le Pays de Galles.

« Il n’y a aucune raison de modifier ce staff »