Écarté du XV de France, un joueur enrage

Blessé lourdement au genou l’été dernier, Demba Bamba a dû rester éloigné des terrains pendant six mois. Le pilier de Lyon et du XV de France a fait son retour en janvier, avec près d’un mois d’avance sur le protocole. Malgré un come-back prématuré, Bamba n’a pas pu bénéficier de la confiance de Fabien Galthié pour le Tournoi des VI Nations 2023. Une période qu’il a très mal vécue.

Victime d’une grave blessure nécessitant une opération, lors de la tournée estivale du XV de France au Japon en juillet dernier, Demba Bamba n’est revenu sur les terrains du Top 14 qu’en janvier. Entré à la mi-temps contre Brive pour son retour, le pilier droit n’avait pas pu terminer le match. En cause, une cheville souffrante… Mais plus de peur que de mal, le joueur du Lou a rapidement pu rejouer et enchaîner les bonnes performances avec son club. Malheureusement pour lui, Fabien Galthié, sélectionneur des Bleus, a décidé de ne pas convoquer Demba Bamba pour les VI Nations.

« Ce fut une grosse frustration »

Interrogé par Le Progrès , Bamba s’est confié sur les derniers mois qu’il a dû vivre, lui qui a pour ambition de disputer la Coupe du monde en septembre prochain : « Depuis cet été, j’ai subi pas mal de pépins physiques. J’ai l’impression de tout avoir eu contre moi. C’est une épreuve. Mais j’ai bien l’intention de relever la tête et de terminer fort la saison avec le Lou, ce qui pourrait me permettre de retrouver le groupe France ». Par ailleurs, le pilier droit avoue avoir été très déçu de ne pas pouvoir participer au Tournoi des VI Nations avec le XV de France : « Ce fut une grosse frustration, d’autant plus que je pensais y retourner pour le match contre l’Angleterre après les suspensions d’Atonio et Haouas. Fabien Galthié m’avait d’ailleurs appelé pour prendre des nouvelles. Mais c’était trop juste par rapport à ma blessure musculaire (ndlr, il a été victime d’une déchirure à une cuisse à la mi-février). La poisse… »

Objectif « Coupe du monde » pour Bamba