XV de France : La star de Galthié se lâche sur la Coupe du monde

Thibault Morlain

Le Tournoi des 6 Nations désormais terminé, le XV de France a déjà son prochain objectif en tête. Et quel objectif ! En effet, à partir de septembre prochain, les joueurs de Fabien Galthié ont rendez-vous pour la Coupe du monde de rugby, qui se déroule par ailleurs en France. Un énorme événement sur lequel s’est prononcé Antoine Dupont.

Le 8 septembre prochain, le XV de France se frottera à La Nouvelle-Zélande. Un choc sur la planète rugby qui marquera le début de la Coupe du monde, organisée dans l’Hexagone. Pour cet événement, les hommes de Fabien Galthié seront forcément très attendus, mais compte tenu du talent des forces en présence, les Bleus peuvent rêver d'un sacre à domicile. Tel est en tout cas l’objectif maintenant que le Tournoi des 6 Nations est désormais terminé. Les joueurs du XV de France ont maintenant les yeux rivés sur cette Coupe du monde et pour Rugbyrama , Antoine Dupont a évoqué ce sujet.

XV de France : Un revenant interpelle Fabien Galtié https://t.co/dChXt19czZ pic.twitter.com/DTtBpApEZu — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

« Ce sera l’événement d’une vie »

« Quand nous nous sommes quittés, nous y avons tous pensé. Avant le Pays de Galles, chacun avait dans un coin de la tête que c’était le dernier match avant de basculer sur la Coupe du monde. Le prochain, ce sera un match de préparation à cette compétition… On va la vivre à domicile, avec une équipe performante. Ce sera l’événement d’une vie. Tout cela va arriver vite mais, depuis le temps qu’on l’attend, il nous tarde d’y être finalement », a lâché Antoine Dupont sur cette Coupe du monde à venir.

Une saison à terminer avant la Coupe du monde