Le XV de France humilie l’Angleterre, il hallucine encore

Thibault Morlain

Le XV de France n’aura donc pas remporté le Tournoi des 6 Nations. Malgré tout, les hommes de Fabien Galthié ont frappé très fort durant la compétition. Ça a notamment été le cas à Twickenham face à l’Angleterre. En terres anglaises, les Bleus ont infligé une véritable humiliation aux Anglais (10-53). Un exploit que les Français ont encore du mal à réaliser comme a pu l’expliquer Antoine Dupont, demi de mêlée du XV de France.

Dans l’histoire du rugby, le XV de France a toujours eu de grosses difficultés quand il fallait affronter l’Angleterre chez elle. Forcément, cette année, quand les joueurs de Fabien Galthié ont dû se déplacer à Twickenham dans le cadre du Tournoi des 6 Nations, cela a suscité certaines interrogations. Finalement, face au XV de la Rose, les Bleus ont fait l’histoire. En effet, ça a viré à la déroute pour les Anglais, humiliés à domicile (10-53). Une rencontre qui devrait rester un certain temps dans les annales et forcément, la performances de la bande à Antoine Dupont a plus que marqué les esprits. Mais pour ce qui est des principaux acteurs, il est encore très difficile de réaliser ce qui a fait face face à l’Angleterre.

« Quand on sera tous à la retraite… »

A l’occasion d’un entretien accordé ce mercredi à Rugbyrama , Antoine Dupont est revenu sur cette démonstration du XV de France face à l’Angleterre. Celui qui vient d’être élu meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations a alors confié : « Est-ce qu’on a réalisé la portée de cet exploit ? Non, je ne pense pas vraiment. Si on nous avait dit avant d’y aller qu’on gagnerait de cette façon, sur le papier, on aurait bien sûr eu du mal à y croire… Disons que, lorsque nous vivons les choses de l’intérieur, nous avons toujours plus de mal à se rendre compte. C’est dur de prendre du recul sur un événement comme celui-ci. Mais, quand on sera tous à la retraite et qu’on boira une bière ensemble, on y repensera et on en sera d’autant plus fiers ».

