«On se faisait attaquer», il balance sur le XV de France

Pierrick Levallet

Disposant d'un groupe de qualité et en confiance, le XV de France est sans aucun doute l'une des meilleures équipes de la planète rugby à l'heure actuelle. Mais à une certaine période, les choses n'étaient pas aussi roses au sein de la sélection. Mathieu Bastareaud n'a d'ailleurs pas manqué de faire d'énormes révélations sur le XV de France.

Deuxième du dernier Tournoi des 6 Nations, le XV de France a failli conserver son titre. Malgré tout, les hommes de Fabien Galthié ont fait le plein de confiance, alors que le coup d’envoi de la Coupe du monde approche à grands pas. Le sélectionneur français a fédéré tout un groupe, et son équipe est considérée comme l’une des favorites pour le Mondial. Mais il fut un temps où tout n’était pas aussi rose au sein du XV de France.

6 Nations : Nouvelle désillusion pour le XV de France, Dupont va enrager https://t.co/RxOfUPntWK pic.twitter.com/s2oGmIfvOg — le10sport (@le10sport) March 22, 2023

«Tu n'avais pas trop droit à l'erreur»

Mathieu Bastareaud, international entre 2009 et 2019, a notamment fait des révélations retentissantes sur l’ambiance au sein du XV de France lorsqu’il y évoluait. « C'était compliqué pour nous car il n'y avait pas de continuité. Je n'ai pas souvenir qu'un même quinze ait enchaîné deux matchs. Tu n'avais pas trop droit à l'erreur. Tu faisais un mauvais match, voire un match moyen, tu sortais. On n'avait pas cette pression positive. On ne peut pas construire quelque chose quand on change tout le temps d'équipe » a livré le centre de 34 ans à Var Matin .

«Si on faisait un mauvais match, la seule réponse était de nous sortir de l'équipe»