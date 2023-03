Le XV de France le fait halluciner, il annonce du très lourd pour la Coupe du monde

Pierrick Levallet

Auteur d'un Tournoi des 6 Nations convaincant, le XV de France va se présenter à la Coupe du monde avec une grande confiance. Les hommes de Fabien Galthié ont impressionné pendant la compétition. Olivier Magne n'a d'ailleurs pas manqué de souligner l'excellent travail du sélectionneur français, avant de se prononcer sur les chances du XV de France au Mondial.

Avec sa large victoire contre le Pays de Galles ce samedi, le XV de France a terminé son Tournoi des 6 Nations sur une bonne note. À part l’Irlande, les hommes de Fabien Galthié ont fait tomber tous leurs adversaires et ont donc fini la compétition à la deuxième place. Les Français étaient à 7 petits points de conserver leur couronne. Néanmoins, les performances du XV de France ont convaincu Olivier Magne, qui promet du lourd pour la sélection de Fabien Galthié.

Le XV de France fait le show, un joueur de Galthié répond aux critiques https://t.co/90mNWNNCjL pic.twitter.com/oCcmBz9gBP — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

«C'est encourageant pour la Coupe du monde»

« C'est un Tournoi qui est très positif. Et cette équipe de France, qui a gardé une certaine ossature, est montée en puissance tout au long de la compétition. Et ça, c'est très intéressant. Monter en régime comme ça, et finir avec deux magnifiques performances, c'est encourageant pour la Coupe du monde » a d’abord lancé l’ancien troisième ligne du XV de France dans un entretien pour Actu Rugby .

Le XV de France est «favori pour le Mondial»