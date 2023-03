Le XV de France fait le show, un joueur de Galthié répond aux critiques

La rédaction

Excellent avec le XV de France face au Pays de Galles, Romain Ntamack a d'ailleurs été élu homme du match. Percutant, le demi d'ouverture des Bleus a énormément apporté offensivement. Un moyen de répondre à ses détracteurs ? Alors que Ntamack fait l'objet de certaines critiques sur son style de jeu, il a répondu sur ce sujet.

Demi d'ouverture du XV de France, Romain Ntamack a été à l'origine de la victoire des Bleus face au Pays de Galles pour le dernier match du Tournoi des 6 Nations. Auteur de nombreuses percées, le joueur de Fabien Galthié a mis son équipe dans le bon sens pour ensuite aller marquer un essai. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Ntamack a été élu joueur du match lors du festival du XV de France contre les Gallois. Une prestation qui dénote beacoup avec le profil que certains prêtent au joueur du Stade Toulousain. Décrit comme un joueur très sobre, Romain Ntamack a montré que cela n'était pas le cas.

« Ça m'est un peu égal »

Ce lundi, pour Midi Olympique , Romain Ntamack a répondu à ces détracteurs qui le caractérisent d'un joueur sobre. Le demi d'ouverture du XV de France a alors lâché : « La sobriété, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est quelque chose qu'on a inventé me concernant... Chacun le voit comme il l'entend. Moi, ça m'est un peu égal. Tant qu'on fait de bons matchs, qu'on marque des essais et qu'on gagne à la fin, ça me va parfaitement. Certains m'ont peut-être moins vu en Angleterre. Mais, si on analyse mon match, j'ai été très présent en défense et en attaque. Il faut connaitre le rugby pour savoir qu'il n'y a pas besoin de faire cinquante percées dans un match pour être bon. Ceux qui le connaissent savent que je fais de bons matchs. Quand ça ouvre, je sais prendre les intervalles. Quand c'est fermé autour de moi, je sais faire jouer mes partenaires comme à Twickenham. Sur ce Tournoi, je suis satisfait de mes prestations ».

« J'estime que mon Tournoi est plutôt réussi »