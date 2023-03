Galthié manque l'exploit, une habitude pour le XV de France

Thibault Morlain

Le XV de France a donc terminé son Tournoi des 6 Nations par une victoire face au Pays de Galles. Le succès était nécessaire pour rêver d'un sacre final. Mais dans le même temps, l'Irlande a fait le travail contre l'Angleterre, réalisant au passage le Grand Chelem. Les hommes de Fabien Galthié laissent donc filer le 6 Nations et terminent à la 2ème place, ce qui est assez courant désormais.

Ça y est, le Tournoi des 6 Nations est désormais terminé. Le verdict est tombé, on connait le classement et c'est l'Irlande, première nation mondiale, qui remporte cette édition 2023. Impressionnante, la bande à Jonathan Sexton a d'ailleurs réalisé le Grand Chelem, n'ayant pas perdu du Tournoi. Même le XV de France a donc chuté face à cette équipe d'Irlande. Vainqueurs en 2022 et également auteurs du Grand Chelem l'année dernière, les Bleus laissent donc filer leur couronne. Pour le XV de France, il n'y aura donc pas de nouvelle victoire du Tournoi des 6 Nations, le compteur restant bloqué à bloqué 6. En effet, depuis 2000 et l'arrivée de l'Italie, la France s'est imposée en 2002, 2004, 2006, 2007, 2010 et 2022.

«Il évolue sur une autre planète» : La star du XV de France le fait halluciner https://t.co/YYG05RXok1 pic.twitter.com/MaTLbols3U — le10sport (@le10sport) March 19, 2023

Le XV de France habitué à la 2ème place

Alors que le XV de France rêvait d'un exploit pour remporter ce Tournoi des 6 Nations, cela ne s'est finalement pas réalisé. Au classement, les hommes de Fabien Galthié finissent donc à la 2ème place derrière l'Irlande. Une médaille d'argent que les Bleus ont reçu à plusieurs reprises depuis l'instauration du 6 Nations en 2000. En effet, c'est la 6ème fois que le XV de France échoue derrière le vainqueur. Avant 2023, la sélection tricolore avait terminé 2ème en 2021, 2020, 2011, 2005, et 2000.

Le bilan du XV de France dans le Tournoi des 6 Nations

Quid des autres résultats du XV de France depuis 2000 lors du Tournoi des 6 Nations ? En 2013, les Bleus avaient obtenu la tristement célèbre cuillère de bois, c'est-à-dire qu'ils avaient terminé à la 6ème et dernière place du classement. En 2001 et 2016, la France s'était classé à la 5ème place. Pour ce qui est de la 4ème place, le XV de France avait atteint ce rang en 2012, 2014, 2015 2018 et 2019. Enfin, en 2003, 2008, 2009 et 2017, les Tricolores s'étaient classés sur le podium avec une 3ème place du Tournoi des 6 Nations.