Echec pour le XV de France, le vestiaire de Galthié fait le bilan

Axel Cornic

Après avoir remporté le Grand Chelem lors de la précédente édition, le XV de France n’a pas réalisé le doublé et a laissé la place à l’Irlande, invaincue en ce Tournoi des 6 Nations 2023. Une déception pour les Français qui n’ont justement perdu que face au XV du Trèfle et qui dans quelques mois vont accueillir les meilleures nations de la planète pour la Coupe du monde, qui débutera le 8 septembre prochain.

Lors de son arrivée à la tête du XV de France en 2019, Fabien Galthié avait annoncé vouloir remporter le plus de titres possibles. Finalement, en quatre ans il en aura raflé un seul avec le Grand Chelem 2022 et son annonçait son équipe favorite pour un doublé, c’est l’Irlande qui a dominé de bout en bout la compétition.

XV de France : Une star de Galthié annonce du lourd après le Tournoi https://t.co/IXZSzWtVVT pic.twitter.com/nLJGl5qQKm — le10sport (@le10sport) March 18, 2023

« Si on fait le bilan depuis 18 matches, on en a gagné 17 »

Après la dernière journée du 6 Nations et à quelques mois de ce Mondial tant attendu, Cyril Baille a tiré le bilan du dernier mois du XV de France. « Si on fait le bilan depuis 18 matches, on en a gagné 17. Des fois, on l'oublie un peu vite... Il faut se dire aussi qu'on a une grosse marge de progression. On continue toujours d'apprendre » a expliqué le pilier français, d’après Le Figaro . « Comme je le disais après le match en Irlande, cela fait partie de l'apprentissage mais on a su relever la tête en enchaînant trois victoires. Il faut retenir ça aussi ».

« Il faudra se servir de ce Tournoi »