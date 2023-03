Thibaud Flament vu par Olivier Roumat

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Quand l’un des plus célèbres 5 de l’histoire du XV de France analyse les performances du numéro 4 actuel des Bleus, il est automatiquement impressionné. Olivier Roumat ne tarit pas d’éloges sur Thibaud Flament. Selon lui, le deuxième-ligne est le meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations 2023.

Aux yeux d’Olivier Roumat, deuxième-ligne charismatique des Bleus des années 90, un joueur français sort du lot actuellement : Thibaud Flament. Nombreux sont les observateurs et quelques anciens joueurs à admirer les performances du Toulousain cet hiver. Pour « La Roume », il s’agit tout simplement du meilleur joueur du Tournoi. « Thibaut Flament, il aurait dû être élu homme du match contre l’Angleterre, peste Olivier Roumat. La prestation qu’il fait depuis le début du Tournoi est gigantesque. Il faut le saluer à sa juste valeur. Quand tu joues avec le 4 dans le dos, faire ce qu’il fait sur un terrain de rugby, c’est magnifique ».

«C’est qui ce nouveau seconde-ligne All Black ?»

A Twickenham, Thibaud Flament a été de tous les bons coups. Auteur de deux essais, il a aussi été très efficace au placage et précieux en touche. Un match quasi-parfait salué par tous les critiques. Olivier Roumat est impressionné par le volume de jeu du deuxième-ligne toulousain. « Sur le premier essai, il est à l’origine, il vient taper fort et ouvre sa course vers les poteaux, raconte Olivier Roumat. Et en deuxième-mi-temps, il est en soutien de la claquette de Romain Ntamack dans les 22. Sans compter qu’il est présent en touche, dans les rucks, aux placages... S’il avait eu un maillot avec une fougère, on aurait dit "c’est qui ce nouveau seconde-ligne All Black ?" Lui, il m’impressionne ». Les compliments sont nombreux dans la bouche de l’ancien deuxième-ligne aux 62 sélections en équipe de France..

«S’il faut mettre vingt coups de casque, il va le faire»