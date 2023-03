Après la raclée en Angleterre, le XV de France vise un nouvel exploit

La rédaction

Forts de leur succès historique sur la pelouse de Twickenham le week-end dernier face à l'Angleterre (53-10), les Bleus abordent leur dernier match du Tournoi des 6 Nations avec l'objectif simple : gagner face au Pays de Galles pour espérer remporter ce Tournoi 2023. La seule condition sera que l'Irlande perde chez elle face aux Anglais. Mais ce cas de figure, Thibaud Flament, le deuxième ligne du XV de France, y croit.

Les Bleus ont raison de croire au titre. Depuis l'arrivée de l'Italie en 2000, 11 vainqueurs du Tournoi des 6 Nations l'ont été malgré une défaite. C'est conquérant que la bande de Fabien Galthié aborde le dernier match, au Stade de France, face au Pays de Galles. C'est en tout cas l'état d'esprit affiché par Thibaud Flament, le deuxième ligne du XV de France.

« Ce Tournoi, on peut encore le gagner »

Dans une interview accordée au Midi Olympique , Thibaud Flament s'est montré optimiste quant aux chances de remporter le Tournoi, même si elles sont maigres : « Un Tournoi réussi, c’est de ne rien lâcher jusqu’au bout. Et pour ça, il nous reste un dernier match samedi contre le pays de Galles. C’est très français de se dire que le plus dur et le plus gros du boulot ont déjà été fait. Pour moi, un bilan, ça se fait à la fin de la compétition. Ce Tournoi, on peut encore le gagner, même si on a bien conscience que nos chances sont minces. Comptablement, c’est encore possible. On va tout faire pour gagner ce dernier match avec la manière et les points nécessaires pour maximiser nos chances. Pour ne pas se mentir non plus. Et pour faire le taf jusqu’au bout. »

« Bien refermer ce chapitre »