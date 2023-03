Galthié écrit l’histoire du XV de France, c’est impressionnant

Axel Cornic

Arrivé en 2019, Fabien Galthié vient de terminer sa dernière compétition officielle avant la Coupe du monde en France, avec le Tournoi des 6 Nations. Après le Grand Chelem de l’année dernière il n’a pas pu faire mieux qu’une deuxième place derrière une Irlande invaincue, mais se place tout de même dans le panthéon des meilleurs entraineurs du XV de France.

Les années 2010 ont été terribles pour le rugby français, mais le pire semble être passé. Le XV de France est en effet revenu sur le toit du monde avec une deuxième place au classement World Rugby et c’est en grande partie grâce à Fabien Galthié et tout son staff, qui ont fait renaitre le rugby tricolore de ses cendres.

Galthié, c’est 80% de victoires

Les statistiques sont en effet en sa faveur, puisque Galthié est tout simplement le sélectionneur français le plus efficace de l’histoire. Avec 24 victoires et 6 défaites depuis 2019, son XV de France a remporté 80% de ses rencontres, ce qui le place loin devant Daniel Dubroca et ses 71% ou encore Pierre Berbizier, qui a un pourcentage de 67% de victoires. Pour comparaison, Bernard Laporte est cinquième avec 63%, devant Marc Lièvremont à 60% et surtout Jacques Brunel à 43% et Guy Novès, qui est dixième avec 33% de victoires.

Seule l’Irlande fait mieux

Ce Tournoi des 6 Nations ne s’est pas déroulé de la meilleure des manières pour le XV de France de Galthié, avec notamment une large défaite en Irlande (32-19). Il faudra redresser la barre dès les prochains mois, puisque le 8 septembre prochain débutera la Coupe du monde en France, avec un incroyable choc face à la Nouvelle-Zélande en match d’ouverture. Attention, puisque si elle sort des poules l’équipe de France pourrait à nouveau croiser la route du XV du Trèfle, actuelle meilleure nation au monde, ou encore le champion en titre sud-africain.