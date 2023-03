Il l’annonce, le XV de France «marche sur la planète rugby»

Axel Cornic

Le Tournoi des 6 Nations fini, tous les yeux sont désormais tournés vers la Coupe du monde, qui ouvrira ses portes en France le 8 septembre prochain. En dépit de sa défaite face à l’Irlande le XV de France est annoncé comme le grand favori pour le titre mondial et Camille Lopez, qui porté le maillot tricolore à 28 reprises, est assez confiant.

A quel point en est le XV de France de Fabien Galthié, à quelques mois de sa Coupe du monde et après un Tournoi des 6 Nations en partie raté ? Après une série de victoires inédite, les Bleus se sont pris les pieds dans le tapis en Irlande, mais semblent toujours avoir les arguments suffisants pour être considérés comme l’un des grands favoris au Mondial.

6 Nations : Nouvelle désillusion pour le XV de France, Dupont va enrager https://t.co/RxOfUPntWK pic.twitter.com/s2oGmIfvOg — le10sport (@le10sport) March 22, 2023

« Avec le Mondial en ligne de mire, je pense que le XV de France sera au rendez-vous »

Ce n’est pas Camille Lopez qui dira le contraire ! L’ouvreur de l’Aviron Bayonnais, qui a collectionné 28 sélections au cours de sa carrière internationale, n'est pas du tout surpris par le succès rencontré par le XV de France. « Non car depuis deux saisons elle marche sur la planète rugby et continue de progresser. Et avec le Mondial en ligne de mire, je pense qu’elle sera au rendez-vous. C’est tout le mal que je lui souhaite » a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à RMC Sport .

« Dupont et Ntamack risquent d’être là pendant pas mal d’années »