Star du XV de France, il annonce la couleur pour la Coupe du monde

Thibault Morlain

Le Tournoi des 6 Nations est donc maintenant terminé et le XV de France s'est classé à la 2ème place, derrière l'Irlande. Désormais, les hommes de Fabien Galthié ont un autre objectif en tête. Et quel objectif : la Coupe du monde, organisée d'ailleurs en France. Star de la sélection, Romain Ntamack s'est prononcé sur ce rendez-vous.

Ce n'est que le 8 septembre prochain que l'on reverra désormais le XV de France. Et quel match attend les hommes de Fabien Galthié. En effet, au Stade de France, les Bleus vont affronter La Nouvelle-Zélande, en ouverture de la Coupe du monde 2023 qui est organisé dans l'Hexagone. Le Tournoi des 6 Nations désormais terminé, tous les esprits sont donc maintenant tournés vers cette Coupe du monde, bien qu'il débute dans plusieurs mois. Ce rendez-vous va occuper les esprits des joueurs du XV de France, à commencer par celui de Romain Ntamack, demi d'ouverture des Bleus et du Stade Toulousain.

Galthié manque l'exploit, une habitude pour le XV de France https://t.co/uibqrbQ9x1 pic.twitter.com/AqNpsYISS3 — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

« On travaille pour et ça se rapproche »

A l'occasion d'une interview accordée à Midi Olympique après le Tournoi des 6 Nations, Romain Ntamack s'est donc exprimé sur la Coupe du monde à venir. Le numéro 10 du XV de France a alors confié : « Mainteant, le Tournoi est fini et c'était la dernière échéance avant la Coupe du monde. On y pense de plus en plus... On se dit que la prochaine fois qu'on se rassemblera, ce sera pour préparer cette compétition. Cela fait un peu bizarre car on l'a dans un coin de la tête depuis tellement longtemps. On travaille pour et ça se rapproche. Mais il faut modérer cette obsession ».

« Il y a une saison à bien finir »