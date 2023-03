6 Nations - Bilan : Le XV de France garde de l’élan avant Le Mondial

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Le Tournoi des 6 Nations 2023 s’est conclu par un Grand Chelem de l’Irlande. Mais la France a montré un beau visage à six mois de la Coupe du monde. Antoine Dupont et ses coéquipiers sont désormais tournés vers le Mondial.

Dans « la ligne du temps », « le projet », ou « le chemin » qu’imagine dans sa tête Fabien Galthié, les Bleus sont à bien l’heure pour leur rendez-vous de l’automne. Le fameux rendez-vous tant attendu dont on parle depuis des années : la Coupe du monde 2023. Avec une seule défaite en deux ans, soit 17 victoires en matchs, le XV de France vit actuellement une de ces meilleurs périodes. Et réalise donc la meilleure des préparations possibles. « 80% de victoires dans le Tournoi en quatre ans, c’est très positif, et ce n’est jamais arrivé pour les Bleus », se vante même le sélectionneur. Seul problème, Fabien Galthié imaginait conquérir plus de titres durant ce laps de temps, plus de trophées avant de débuter le Mondial. Et finalement, il n’y a eu que le Grand Chelem dans le Tournoi des 6 Nations 2002. Un seul titre, mais qui en appelle d’autres à l’avenir.

Une équipe de très haut niveau

Reste que si les Bleus ont encore quelques progrès à faire, en défense par exemple, ou dans l’adaptation à l’adversaire, les améliorations sont réelles. L’expérience collective porte ses fruits. L’équipe enregistre un maximum de repères et d’automatismes. Les progrès sont visibles et se distinguent dans le secteur offensif notamment. Durant ce Tournoi 2023, les Bleus ont marqué beaucoup d’essais (21), et ont souvent « breaké » les défenses. La force d’une stratégie offensive maîtrisée, d’individualités capables de changer le cours d’une partie, à l’image de Dupont, Ramos, Ntamack ou Penaud, mais aussi d’un pack très équilibré avec une première-ligne stable, et une troisième-ligne omniprésente. Sans compter l’énorme activité d’un Thibaud Flament qui est la grande révélation de ce début d’année. La France possède une mêlée de référence, un alignement efficace, une charnière de classe mondiale et des adeptes de la dynamite au fond du terrain. De quoi voir venir. Et même de quoi faire peur certains adversaires. En définitive, Fabien Galthié a quasiment trouvé son jeu et son équipe. Sauf blessure, il a déjà son XV de départ pour le Mondial.

Déjà le Mondial

Manque de chance pour les Bleus, au même moment, l’Irlande vit également une période faste et a logiquement raflé la couronne du Tournoi cette année. Satanée équipe d’Irlande, qui sera peut-être encore en travers du chemin des Bleus en ¼ de finale du prochain Mondial. Car la projection désormais, c’est la Coupe du monde. Le prochain match officiel du XV de France sera le choc face aux All Blacks en ouverture de la Coupe du monde au Stade de France. Ce sera le 8 septembre. D’ici là, le staff aura constitué son groupe, et les Bleus auront jouer quelques matchs de préparation. Mais déjà le 8 septembre, le Mondial va débuter et le destin des Bleus va basculer. Ce sera déjà le bout du « chemin », l’aboutissement du « projet ». Et c’est dans moins de 6 mois.