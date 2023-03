XV de France : «C'est un risque», l'énorme frayeur de cette star de Galthié

La rédaction

L'éclatante victoire du XV de France face à l'Angleterre (53-10) la semaine dernière à Twickenham avait de quoi raviver l'optimisme concernant la victoire finale dans le Tournoi des 6 Nations. Malheureusement pour les Bleus, les Irlandais ont remporté le match piège face aux Écossais. Pour continuer à y croire, les Bleus de Fabien Galthié doivent impérativement gagner face au Pays de Galles, et espérer une défaite irlandaise face à l'Angleterre. Mais Antoine Dupont prévient : la raclée infligée aux Anglais ne doit pas perturber le groupe.

Durant la dernière conférence de presse de ce Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont, le demi-de-mêlée et capitaine du XV de France, est apparu motivé et déterminé, tout en redoutant un ennemi invisible : le relâchement.

« C'est un risque de se relâcher »

Avant de disputer le sixième et dernier match de ce tournoi face au Pays de Galles, Antoine Dupont a tenu à tirer la sonnette d'alarme après la victoire majuscule en Angleterre : « Se relâcher ? Oui, c'est un risque. Ça fait partie des choses qu'on a évoquées cette semaine. J'ose espérer que le groupe est assez expérimenté. On a connu des hauts et des bas et on sait qu'à ce niveau, on ne peut pas se relâcher. On ne peut pas baisser le niveau de vigilance sinon on retombe dans nos travers avec des matches perdus ou qui se jouent sur un détail à la dernière action. J'espère qu'on sera plus sereins sur cet aspect-là. »

« On était tombés dans une certaine routine »