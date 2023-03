XV de France : Après avoir humilié l'Angleterre, Dupont annonce du lourd

La rédaction

Les Bleus abordent la rencontre décisive face au Pays de Galles requinqués par leur immense exploit accompli à Twickenham face aux Anglais (53-10), sur une terre où ils n'avaient plus gagné depuis 2005. En cas de victoire, et de défaite conjointe de l'Irlande face aux Anglais, les Bleus remporteront ce Tournoi des 6 Nations. Et Antoine Dupont y croit.

Le meilleur joueur du monde en 2021 a été l'un des artisans de la fessée infligée aux Anglais. Le demi-de-mêlée et capitaine du XV de France était en conférence de presse ce vendredi pour aborder le match de samedi face aux Pays de Galles, qui pourrait être historique, même si les Bleus n'ont plus le destin entre leurs mains.

« Faire en sorte d'avoir un écart plus conséquent »

En conférence de presse, Antoine Dupont a évoqué le match décisif qui se déroulera au Stade de France samedi face au Pays de Galles, ultime rendez-vous de ce Tournoi des 6 Nations : « On a évoqué dans la semaine les récents résultats très serrés contre eux. Cela montre l'état d'esprit et l'équipe qu'est le pays de Galles depuis une bonne décennie. Même quand ils perdent, ça se joue à très peu de points, ils sont toujours dans le match jusqu'à la dernière action. On va essayer de faire en sorte d'avoir un écart plus conséquent si possible. »

« Bien sûr que l'on croit au titre ! »