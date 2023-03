XV de France : Grosse raclée à Twickenham, les Bleus ont l’habitude

La rédaction

Samedi dernier face à l’Angleterre, le XV de France a réalisé un match historique en allant battre le XV de la Rose (53 à 10) à Twickenham. Les coéquipiers d’Antoine Dupont ont réalisé un match flamboyant, qui leur permet notamment de se replacer dans la course au titre des 6 Nations. Mais cet exploit en terres anglaises n’est pas le seul de l’histoire des Bleus. Revivez les plus grandes victoires du XV de France contre les grandes nations du Rugby.

Ce succès des hommes de Fabien Galthié en terres ennemies a d’ores et déjà tout du match historique. Dans le stade de Twickenham, réputé pour être une véritable forteresse, les Français ont donné la leçon à des Anglais médusés, qui n’avaient d’ailleurs jamais encaissés plus de 50 points dans leur antre. Si la plus grosse victoire de l’histoire du XV de France est un 87-10 infligé à la Namibie en 2007, la victoire face à l’Angleterre ce samedi, est l’une des plus belles… Pourtant, l’histoire de l’équipe de France regorge de victoires saisissantes.

Pays de Galles - France (1998) : l’humiliation absolue

1998 sonne comme l’une des plus belles années pour le Rugby français. Cette année-là, le XV de France est allé chercher son deuxième Grand Chelem de suite après celui obtenu l’année d’avant. Alors que le stade gallois était en travaux, les Bleus se sont déplacés à Wembley pour y affronter le XV du Poireau. Avec 7 essais inscrits, et surtout 0 points encaissés, le XV de France a tout simplement humilié son adversaire afin d’aller s’offrir un Grand Chelem historique. Score final : 0-51.

France – Afrique du Sud (2002) : énorme victoire face à un bourreau des Bleus

Mis à part les All Blacks , aucune équipe ne fait plus mal au XV de France que l’Afrique du Sud. Pourtant, les Bleus vont réussir l’impensable en 2002. Au Vélodrome, l’équipe dirigée par Bernard Laporte prépare sa Coupe du monde 2003 avec un beau succès face aux Springboks , avec des essais de Cédric Heymans et de Vincent Clerc pour une victoire 30 à 10.

France – Irlande (2002) : 7ème Grand Chelem de l’histoire pour le XV de France

Décidément, l’année 2002 aura été une année réussie dans l’histoire de l’équipe de France. Alors que l’Italie s’est joint au Tournoi en 2000 afin de former les 6 nations, le XV de France va réaliser le 7ème Grand Chelem de son histoire, avec notamment une magnifique victoire finale contre l’Irlande. Au Stade de France, les Bleus dont le capitaine n’est d’autre qu’un certain Fabien Galthié, mettent à l’amende le XV du Trèfle. Score final : 44-5.

France – Écosse (2003) : une victoire probante en Coupe du monde

Dans une Coupe du monde où ils auront buté contre un XV de la Rose majestueux, les hommes de Bernard Laporte auront tout de même marqué les esprits face à l’Écosse en phases de poules. À Sydney, le XV de France a assommé ses adversaires, avec notamment une 2ème période de grande classe, afin de s’imposer 51 à 9.

France – Nouvelle-Zélande (2021) : la consécration de toute une génération