6 Nations : Nouvelle désillusion pour le XV de France, Dupont va enrager

Quelques jours après la fin du Tournoi des 6 Nations, les Français et les Irlandais font une nouvelle fois s'affronter, cette fois-ci pour le trophée de meilleur joueur. En effet, trois tricolores défieront trois joueurs du XV de la Trèfle qui partent d'ailleurs favoris grâce au Grand Chelem remporté. De quoi frustrer Antoine Dupont qui vise un troisième titre pour entrer dans l'histoire.

Très ambitieux durant le Tournoi des 6 Nations, le XV de France a toutefois du se contenter d'une deuxième place derrière d'intouchables irlandais qui feront parties des grands favoris de la Coupe du monde. Le XV de la Trèfle a en effet décroché le Grand Chelem sans contestation possible, dominant notamment les Bleus à Dublin (32-19). Les hommes de Fabien Galthié se sont consolés en atomisant l'Angleterre (53-10) pour une victoire historique à Twickenham. Néanmoins, cela ne risque pas d'être suffisant pour qu'un Français décroche le titre de meilleur joueur du Tournoi.

Les Irlandais favoris pour le trophée du meilleur joueur des 6 Nations ?

En effet, les six nommés pour le trophée ont été dévoilés et on y retrouve trois Français et trois Irlandais. Sans surprise, côté XV de France, Antoine Dupont est présent dans la liste. Il faut dire que le capitaine des Bleus a confirmé son statut et s'est imposé comme le véritable leader de ce groupe. Damian Penaud est également nommé après avoir terminé meilleur marqueur du Tournoi grâce à cinq essais, dont un doublé en Angleterre. Enfin, Thomas Ramos est le troisième représentant des Bleus. L'arrière toulousain s'est notamment mis en valeur par une redoutable précision au pied. Néanmoins, grâce à son Grand Chelem, l'Irlande devrait être récompensée et l'un de ses trois joueurs nommés a de grandes chances de remporter le trophée. Reste à savoir qui de Caelan Doris, Mack Hansen ou Hugo Keenan sera le gagnant.

Antoine Dupont pas encore dans la légende

Par conséquent, cela pourrait ressembler à une désillusion pour Antoine Dupont. Nommé meilleur joueur du Tournoi en 2020 et 2022, le capitaine du XV de France postulait pour un troisième sacre qui lui aurait permis la légende irlandais Brian O'Driscoll nommé meilleur joueur en 2006, 2007 et 2009. Le demi de mêlée du Stade Toulousain aurait également pu devenir le troisième joueur à conserver son titre. En plus de Brian O'Driscoll, l'Ecossais Stuart Hogg avait réussi cette performance en 2016 et 2017. Mais visiblement, Antoine Dupont devrait être privé de ces records par l'un des trois Irlandais nommés. A moins que le résultat du vote nous révèle une surprise. Réponse le 24 mars