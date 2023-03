Au coeur d'une polémique au 6 Nations, un joueur du XV de France répond

Axel Cornic

La blessure d’Anthony Jelonch lors du dernier Tournoi des 6 Nations a soulevé une petite polémique. Le père du joueur du XV de France, gravement touché au genou et obligé de se faire opérer, a en effet inculpé le staff tricolore et l’a accusé de ne pas voir su gérer la situation alors même que son fils aurait victime d’une commotion cérébrale quelques instants plus tôt.

C’est un épisode assez étrange. Après la défaite face à l’Irlande (32-19), le XV de France souhaitait remettre les pendules à l’heure avec la réception de l’Ecosse au Stade de France. La victoire a été au rendez-vous (32-21), mais la blessure au genou d’Anthony Jelonch a donné naissance à une situation assez délicate.

« Qu’a fait le staff du XV de France ? »

Car quelques heures après cet évènement, le père du joueur a livré un entretien au Parisien , dans lequel il attaque sans détours le staff du XV de France. « Qu’a fait le staff du XV de France ? Pourquoi avoir relancé Anthony, sorti pour un protocole commotion, alors qu’on avait deux remplaçants avec François Cros et Sekou Macalou ? » avait lancé Jérôme Jelonch. « J’étais dans les tribunes et j’étais fou. En le laissant se reposer, on aurait pu éviter ce qui est arrivé ensuite ».

« Je n'ai pas fait de commotion »