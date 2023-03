Record pour la star du XV de France, il explose de joie

Thibault Morlain

Battue en Irlande, le XV de France n’a malheureusement pas remporté le Tournoi des 6 Nations et réalisé le back to back après le sacre de 2022. Néanmoins, ce mercredi, un lot de consolation est tombé pour Antoine Dupont, la star des Bleus. En effet, le demi de mêlée a été élu meilleur joueur du Tournoi. C’est la 3ème qu’il reçoit cette distinction, un record à égalité avec Brian O’Driscoll. Suite à cela, Dupont a livré ses sensations.

En 2022, le XV de France avait remporté le Tournoi des 6 Nations, tout en réalisant le Grand Chelem. Cette année, les hommes de Fabien Galthié étaient donc très attendus, mais ils ont fini par échouer à la deuxième place, derrière l’Irlande, qui a un peu plus renforcé son statut de 1ère nation mondiale. En revanche, il y a bien un classement où la France a devancé le XV du Trèfle pour ce Tournoi des 6 Nations : le titre de meilleur joueur. En course pour cette distinction, Antoine Dupont a été récompensé ce mercredi. C’est la 3ème fois que le Toulousain est élu meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations, de quoi ainsi lui permettre d’égaler le record de Brian O’Driscoll.

XV de France : Un revenant interpelle Fabien Galtié https://t.co/dChXt19czZ pic.twitter.com/DTtBpApEZu — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

« Je ressens de la joie mais aussi de la fierté »

Fraichement sacré meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont s’est confié dans une interview pour Rugbyrama . Réagissant à ce nouveau trophée, la star du XV de France a expliqué : « Cela fait toujours plaisir évidemment. Je ressens de la joie mais aussi de la fierté, même si j’aurais préféré que le XV de France remporte ce Tournoi. Mais ce titre vient également récompenser la belle compétition que nous avons réalisée. Même si nous avons fini deuxièmes au classement à l’arrivée, nous avons très bien terminé avec deux matchs aboutis contre l’Angleterre et le Pays de Galles. C’est encourageant pour la suite. Par rapport à cette distinction, je tiens encore une fois à remercier les partenaires, tous mes coéquipiers, le staff, les supporters. C’est avant tout grâce à eux ».

« La trace dans l’histoire ? Je ne pense pas encore à cela pour le moment »