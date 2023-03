Menacée par la star du XV de France, la Nouvelle-Zélande répond

Axel Cornic

Antoine Dupont rayonne sur la planète rugby, à l’image d’un XV de France qui est annoncé grand favori pour la Coupe du monde à venir. Son rôle de capitaine ajoute forcément quelque chose à son aura et même Ian Foster, sélectionneur des All Blacks et premiers adversaires de Bleus au Mondial, semble être impressionné.

Le Tournoi des 6 Nations terminé, tous les yeux sont désormais tournés vers la Coupe du monde, qui se tiendra en France à l’automne prochain. Et ça va commencer très fort pour le XV de France, puisque le match d’ouverture l’opposera à la Nouvelle-Zélande, qui a remporté le Mondial à trois reprises entre 1987 et 2015.

« Dupont pèse énormément sur le jeu de l'équipe de France, mais... »

Dans un long entretien accordé à Eurosport , Ian Foster s’est déjà projeté sur cette rencontre et analysé son adversaire, avec notamment un focus fait sur la charnière formée par Antoine Dupont et Romain Ntamack. « Plus ils jouent ensemble, plus ils sont dangereux, c'est une certitude. Antoine Dupont pèse énormément sur le jeu de l'équipe de France » a déclaré le sélectionneur néo-zélandais. « Il distribue le jeu à merveille, emploie le jeu au pied quand il le faut. Mais attention, il ne fait pas tout. Se focaliser uniquement sur lui serait une erreur ».

« J'ai vraiment hâte que l'on puisse se retrouver en septembre prochain »