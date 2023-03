XV de France : Il se prépare à une catastrophe pour le Mondial, Galthié est prévenu

Axel Cornic

Opéré avec succès après sa grave blessure au genou, Anthony Jelonch a entamé sa convalescence et surtout un sprint afin de revenir à temps pour la Coupe du monde, qui débutera le 8 septembre prochain en France. Mais forcément, le troisième-ligne du XV de France et du Stade Toulousain se prépare également au pire...

Même si elle n’a pas réalisé le doublé, ni remporté le Tournoi des 6 Nations 2023, la France est annoncée comme la grande favorite pour la prochaine Coupe du monde, qui se déroulera d’ailleurs chez elle. Mais est-ce que ça sera avec Anthony Jelonch ? Car le troisième-ligne s’est blessé au genou face à l’Ecosse le 26 février dernier et une indisponibilité d’au moins six mois a été évoquée.

« Le staff m'a dit que je pouvais prétendre à la Coupe du monde sans faire la préparation estivale »

Dans un long entretien accordé à L’Equipe , Jelonch s’est confié en longe et en large sur sa convalescence, assurant être en contact constant avec le staff du XV de France. « Le staff m'a dit que rien n'était perdu. Que je pouvais prétendre à la Coupe du monde sans faire la préparation estivale » a expliqué le troisième-ligne de 26 ans. « Après six mois de rééducation et de préparation intense, je serai également affûté ».

« Si je ne me sens pas prêt, j'aurais l'honnêteté de le dire pour ne pas être un poids pour le groupe »