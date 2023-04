Révolution à Clermont, Urios vide son sac

La rédaction

Défait en quart de finale de Challenge Cup par les Llanelli Scarlets ce vendredi (32-30), Clermont ne remportera pas ce trophée pour la première fois. Arrivé en janvier dernier, Christophe Urios est conscient des lacunes actuelles de son équipe. Plusieurs changements sont attendus durant l'intersaison, que ce soit dans le vestiaire ou dans le staff.

Distancé en Top 14, Clermont espérait sauver sa saison grâce à la Challenge Cup. C'est loupé. Défaits en quart de finale par les Scarlets ce vendredi, les Auvergnats ont sombré en fin de match. Arrivé en janvier dernier, Christophe Urios n'espère plus rien de cette saison et se projette, déjà, sur la prochaine. « Je travaille sur le court terme et le plus long terme. Le grand avantage que j'ai eu en arrivant en janvier est de pouvoir préparer énormément la saison prochaine que ce soit en termes de recrutement, d'effectif mais aussi de fonctionnement » avait confié Urios à L'Equipe , avant cette rencontre. Et cela passe par un coup de balai dans le vestiaire.





Panique à Clermont, Urios va faire le ménage https://t.co/Gn7h03VDkK pic.twitter.com/f0jXYnnFNx — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Urios va faire le ménage à Clermont

Comme l'avait annoncé La Montagne , Urios a signifié à plusieurs joueurs qu'il ne comptait plus sur eux. Marvin O’Connor, Jean-Pascal Barraque, Apisai Naqalevu, Samuel Ezeala, Cheikh Tiberghien, Davit Kubriashvili, Loïc Godener et Jacobus Van Tonder seront remerciés en fin de saison. « Ce ne sont pas des décisions faciles à prendre mais je n'ai jamais eu peur de ça. Certains garçons ne sont pas gardés parce que ça devient plus compliqué pour eux vu le recrutement, d'autres parce qu'ils n'ont pas complètement le profil que je souhaite. Peut-être que certains vont d'ailleurs rester chez nous. On ne les fout pas dehors. J'ai juste dit que s'ils avaient des opportunités, ils devaient les écouter parce que je ne comptais pas sur eux. Je prends le risque de le dire tôt mais je ne pouvais pas leur annoncer au dernier moment. Là, j'aurais été un salaud » a justifié Urios, qui devrait modifier son staff.

Le staff changera de visage dans les prochains mois