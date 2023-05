Top 14 : Grâce à un grand Dupont, le Stade Toulousain est déjà en demi-finale !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Le public Stadium de Toulouse attendait la réaction d’orgueil des Stadistes après l’élimination à Dublin en Champions Cup. Le capitaine Antoine Dupont a répondu aux attentes en livrant une prestation XXL. Toulouse a déjà son billet pour San Sebastian.

En gagnant le derby de la Garonne (31-17) face à l’Union Bordeaux-Bègles en clôture de la 24e journée de Top 14, le Stade Toulousain reprend la tête du classement et, avec 11 points d’avance sur le troisième, valide également son ticket direct pour les demi-finales à San Sebastian. Contrat rempli donc pour les hommes d’Ugo Mola qui souhaitaient avant tout se remettre la tête à l’endroit après la claque reçu à Dublin face au Leinster le week-end dernier. Une victoire, et du spectacle pour les 32 000 spectateurs du Stadium, c’était l’objectif initial des Toulousains. « La semaine a été longue , reconnaît Thomas Ramos. On a cogité pas mal. On avait à cœur de se rassurer. L’objectif c’était de prendre du plaisir. Ce soir, c’est positif ».

Grosse défense agressive de l’UBB

Dans les faits, rien n’a été simple pour les Toulousains qui se sont heurté à une défense agressive des Bordelais. Les coéquipiers de Maxime Lucu ont réussi à plusieurs reprises à couper les transmissions toulousaines entre Antoine Dupont et Romain Ntamack, ralentissant les ballons dans les rucks, et inscrivant deux jolis essais en première période. Dans l’ensemble, le premier acte a été plutôt équilibré puisque les Toulousains ont trop souvent commis des petites erreurs – inhabituelles – avec notamment un gros déficit en conquête (ballons perdus en touche). Mais comme souvent, c’est par le jeu, et parfois dans les excès de jeu, que le Stade Toulousain a trouvé la faille. Dans le désordre, en jouant les pénalités rapidement, et avec les accélérations de Dupont ou Retière, la défense bordelaise s’est finalement retrouvée déboussolée.

Dupont le détonateur

C’est une routine à Toulouse, la lumière est venue d’Antoine Dupont. Omniprésent tout au long des 73 minutes qu’il a passé sur la pelouse du Stadium, le capitaine des Rouge et Noirs a été également de tous les décalages et prises d’initiatives toulousaines. C’est lui qui déclenche les relances, crée les intervalles pour ses partenaires et mets le feu par ses accélérations qui ressemble à des coups de fusils à bout portant pour la défense adverse. L’essai d’Alexandre Roumat en première période est à la conclusion d’un slalom de Dupont dans la défense de l’UBB. Idem pour celui de Willis à la fin du premier acte. Et pour couronner une prestation XXL, l’ex meilleur joueur du monde s’est retrouvé à la conclusion d’une magnifique combinaison après une touche, en se portant à hauteur de Mauvaka et en prenant de vitesse tous les trois-quarts bordelais en couverture. Une prestation XXL qui confirme – si besoin – qu’Antoine Dupont est bien encore l’un des meilleurs joueurs du monde.

