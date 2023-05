XV de France : Une légende prend une décision radicale, le coupable est désigné

La rédaction

Après plus de 17 ans de carrière sous les couleurs de Bourgoin-Jallieu, de Clermont, du Stade Français, mais aussi du XV de France, Morgan Parra a fait part ce lundi, de son départ en retraite à l’issue de la saison. Selon le demi de mêlée, tout est parti d’une approche d’un entraîneur de la sélection.

Véritable icône du côté de Clermont où il aura disputé la bagatelle de 300 matchs, Morgan Parra avait pris la décision de rejoindre en 2022 le Stade Français afin de s’offrir un dernier défi. Un an plus tard, le joueur qui avait débuté en 2006 du côté de Bourgoin-Jallieu a pris une lourde décision pour sa carrière.

Rugby : Après la claque, Antoine Dupont annonce la couleur https://t.co/zIPtQ31qEo pic.twitter.com/d242ZXOUWR — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

« Tout est parti d’une approche de Karim Ghezal » affirme Morgan Parra

Dans un entretien accordé à l’Équipe , Morgan Parra est revenu sur sa décision de prendre sa retraite à 34 ans. « Tout est parti d'une approche de Karim Ghezal (actuel entraîneur adjoint du quinze de France), qui venait d'être nommé entraîneur en chef du Stade Français, en compagnie de Laurent Labit (lui aussi adjoint chez les Bleus) à partir de la saison prochaine. Il m'a demandé si, dans un futur plus ou moins proche, ça m'intéresserait de devenir entraîneur. Mais pas forcément dès la saison prochaine. J'avais un contrat de joueur jusqu'en juin 2024. Puis Laurent Labit (qui prendra le rôle de directeur du rugby) m'en a aussi parlé. J'ai commencé à me poser des questions » .

« Les sacrifices sont nombreux » évoque Morgan Parra concernant sa carrière