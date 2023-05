Toulouse : Attention à la bête blessée

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Une semaine après l’élimination en demi-finale de Champions Cup face au Leinster, le Stade Toulousain doit assumer sa position de leader du Top 14 en recevant l’UBB ce dimanche soir au Stadium. Une belle affiche pour vite oublier la claque de l’Aviva.

Après une bonne gueule de bois, il faut savoir se remettre la tête à l’endroit et repartir de l’avant. C’est ce que vont tenter de faire les joueurs du Stade Toulousain ce dimanche soir dans un Stadium à guichets fermés, qui attend une réaction d’orgueil des Stadistes. Battu et vexé, Toulouse doit réagir. « Il n’y a rien de mieux pour évacuer le frustration » , a précisé le coach Clément Poitrenaud cette semaine en conférence de presse. Rien de mieux que de recevoir l’UBB ? C’est en effet une belle affiche pour remobiliser les troupes et rebondir. La rivalité entre les deux clubs existe, et Bordeaux-Bègles a besoin de points pour espérer une qualification. Ce choc ressemble déjà à une confrontation de phase finale.

Objectif Brennus

Dès ce soir, en cas de victoire, le Stade Toulousain peut surtout valider officiellement son billet pour les demi-finales à San Sebastian ; et peut-être condamner les Bordelais à quitter le Top 6. C’est pourquoi Ugo Mola a choisi d’aligner les mêmes joueurs qu’à Dublin. A quelques exceptions près en raison de l’absence sur blessure de Pierre-Louis Barassi (ishio) et Thibaud Flament (commotion), remplacé par Chocobares et Roumat. Aux cadres donc - Dupont, Ramos, Ntamack et consorts - de prouver que les erreurs et le manque de discipline de l’Aviva Stadium n’étaient qu’un accident ; et que tout le groupe est désormais focus sur le Bouclier de Brennus, objectif majeur du club depuis toujours. « On est toujours déçu quand on perd, a avoué le talonneur Julien Marchand, mais la saison ne s’arrête pas là » .

Retour de Jalibert à l’UBB

Le Stade Toulousain a encore la possibilité de remporter un titre sur deux cette saison. Et désormais, tout le club ne pense qu’à ça. Reste à savoir si les hommes d’Ugo Mola auront bien remis les pendules à l’heure après la claque de Dublin, et si des enseignements ont été tiré de cette nouvelle déconvenue en terres irlandaises. Les Bordelais eux se déplacent en quête d’un exploit. Et avec un joker en poche grâce au retour de Matthieu Jalibert après sa blessure à la cheville qui l’a éloigné des terrains pendant deux mois. Il sera remplaçant au coup d’envoi, mais devrait faire son apparition durant la partie. Ce sera le facteur X des Girondins pour venir glaner quelques points précieux en vue de la qualif. D’autant que le calendrier de l’UBB n’est pas simple. Après la réception de Pau, les Bordelais devront se déplacer à Toulon lors de la dernière journée.