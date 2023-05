Urios s'est fait virer, il balance tout

Jean de Teyssière

Renvoyé de l'Union Bordeaux-Bègles en novembre dernier, Christophe Urios a depuis rebondi en Auvergne, dans le club de l'ASM Clermont. Ce renvoi marquait deux premières : Christophe Urios n'avait jamais été renvoyé du club qu'il managé et c'était la première fois dans l'histoire du TOP 14 qu'un manager se faisait renvoyé en cours de saison. Face à cette situation inédite Maxime Lucu, le demi de mêlée de l'UBB a réagi à ce départ.

Désormais quatrième, l'UBB avance doucement mais sûrement vers le haut de tableau du Top 14. Idéalement placé pour disputer les phases finales, le club bordelais part de loin puisque Christophe Urios avait été démis de ses fonctions alors que l'UBB était classée 11ème.

« C’est jamais évident de perdre un entraîneur en cours de saison »

Dans l'émission Le Super Moscato Show diffusée sur RMC , Maxime Lucu est revenu sur le départ de son ex-entraîneur, Christophe Urios : « C’est jamais évident de perdre un entraîneur en cours de saison. C’était le manager donc il s’occupait de tout ce qui avait au tour de l’équipe. Il prend pas mal de place donc quand il s’en va il faut redistribuer les rôles. Le staff en place a dû faire des choses qu’ils ne faisaient pas avant donc on a eu un petit temps d’adaptation. C’est compliqué car ce n’est pas forcément leur rôle. Le groupe a réagit plus que favorablement. On essaye de s’accrocher même si tout n’est pas rose depuis le début de la saison. »

Top 14 : Ras-le-bol d'Urios, il dézingue son équipe https://t.co/aQ00b9xhMa pic.twitter.com/MTAtlOWQEy — le10sport (@le10sport) April 23, 2023

« Le message ne passait plus trop et ça a été difficile »