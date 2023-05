Clermont est attaqué, la réaction d’Urios

La rédaction

Obligé de mettre un terme à sa carrière à seulement 31 ans, Sébastien Vahaamahina s’est montré dur à l’encontre de son club de l’ASM Clermont Auvergne. Il reproche notamment à ses dirigeants de ne pas l’avoir accompagné ces derniers mois, ce qui a forcément eu un impact immédiat sur le club auvergnat, avec le manager Christophe Urios qui ne semble pas forcément avoir apprécié le timing.

Ces dernières années, les histoires de rugbymen contraints d’arrêter leur carrière professionnelle se sont malheureusement multipliées. Dernière en date celle de Sébastien Vahaamahina, international français qui a dû dire stop après une commotion cérébrale subie en décembre, lors de la rencontre entre l’ASM Clermont Auvergne et la province sud-africaine des Stormers (24-14).

« Je veux qu'ils reconnaissent leurs responsabilités et qu'ils honorent leurs engagements contractuels »

Dans un long entretien accordé à L’Equipe , le deuxième-ligne de 31 ans s’est montré assez critique à l’encontre de son club, coupable de ne pas avoir su l’accompagner lors de cette période très délicate. « Je veux qu'ils reconnaissent leurs responsabilités et qu'ils honorent leurs engagements contractuels » a expliqué Vahaamahina. « Cinq mois ont passé et ils auraient pu me faire une proposition décente et claire pour terminer correctement mon histoire avec le club. S'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils ne veulent pas le faire. Le club continue à gagner du temps et espérer que je baisse les bras. Je pensais mériter plus de respect. Je suis déçu et blessé ».

« On a fait le choix de ne rien dire »