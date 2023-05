C’est annoncé, Urios a bouclé une nouvelle recrue

Axel Cornic

Après son échec à l’Union Bordeaux-Bègles, Christophe Urios a rapidement rebondi du côté de l’ASM Clermont Auvergne. Arrivé en plein milieu de saison il n’a pas su redresser la barre d’un club qui pointe désormais à la 11e place du Top 14, mais prépare déjà sa revanche pour la saison prochaine, avec un recrutement très ambitieux.

On s’attendait à ce qu’il attende la fin de la saison pour reprendre un club, mais l’appel du rugby a été plus fort. Ainsi, seulement quelques semaines après son limogeage à l’UBB en novembre 2022, Christophe Urios a retrouvé un club de Top 14 avec l’ASM Clermont Auvergne. Mais l’électrochoc n’a pas vraiment eu lieu...

Après Kremer et Haouas, Clermont accueille Urdapilleta

Dans les tréfonds du classement, Clermont est loin des phases finales qu’il est habitué à disputer chaque année. Cela n’empêche pas Urios de se tourner déjà vers la saison prochaine avec un grand recrutement déjà opéré. Le club auvergnat a en effet officialisé les arrivées de Mohamed Haouas, mais également de Marcos Kremer, qui vont débarquer respectivement de Montpellier et du Stade Français.

« C'est un joueur et un leader dont nous avons besoin »